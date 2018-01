Rentrée universitaire: Top départ pour les demandes de bourse

Non-boursier au lycée ne veut donc pas dire non-boursier à l’université



Ils seront alors amenés à constituer leur Dossier Social Étudiant (DSE) qui regroupe les demandes de bourses et de logement. Les lycéens et étudiants peuvent faire une simulation pour connaitre leurs droits, cela est d’autant plus important que les modalités d’attributions peuvent changer d’une année à l’autre.



Rappelons également que les critères d’attribution de la bourse dans l’enseignement supérieur sont plus larges que ceux du lycée : non boursier au lycée ne veut donc pas dire non boursier à l’université.



Demande faite en retard: Des mois de bourse perdus



Il est impératif que les étudiants constituent leurs dossiers dès le 15 janvier et avant le 31 mai pour être certain d’avoir une réponse rapidement et pouvoir être exonéré des frais d’inscriptions. Sans notification du CROUS, les étudiants devraient payer les frais d’inscriptions qui s’élèvent à plusieurs centaines d’euros.



Par ailleurs, en cas de dossier en retard les étudiants ne peuvent plus bénéficier du cumul des mois de bourses en retard, c’est à dire que ces mois de bourses sont définitivement perdu.



Pour rappel le dossier est à faire tout les ans y compris pour les étudiants ayant déjà fait leur demande l’année dernière.

La demande de bourse se base sur 3 critères :



•Le revenu des parents ;

•Le nombre de frères et soeurs dans l’enseignement supérieur ;

•L’éloignement du foyer familial par rapport au lieu d’étude.



Les étudiants doivent, après constitution de leur dossier en ligne, envoyer avec les pièces demandées au :



CROUS DE LA REUNION

TSA 86000

53102 Mayenne Cedex.



Pour de plus amples renseignements, les étudiants peuvent se rapprocher de l'Unef.