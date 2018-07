Rentrée universitaire 2018 : Ce qui va changer

L’Université se félicite de ces résultats dans le contexte actuel de méfiance en vers la plateforme d’admission. Des chiffres rendus possibles grâce à une augmentation des places disponibles ( + 500 soit 7200 places au total pour la rentrée 2018 ), la création de deux nouvelles formations de première année (DUT techniques de commercialisation et Licence sciences pour la santé ) ; 1,2 million d’euros supplémentaires au budget et 5 nouveaux professeurs agrégés. 12 490 jeunes réunionnais passent le baccalauréat cette année, c’est près de 900 de plus que l’année dernière. Reste à savoir si ces moyens additionnels suffiront à accueillir tout le monde.