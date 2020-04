Politique Rentrée scolaire le 18 mai à La Réunion: Joseph Sinimalé attend "des réponses de l'État"



Lors de sa dernière allocution, le Président Macron a évoqué une fin du confinement pour le 11 mai. Le chef de l’État notamment annoncé une reprise des activités scolaires à cette date.



Depuis, même si la rentrée est prévue chez nous le 18 mai, je suis quotidiennement interpellé par des parents inquiets pour la préservation de la santé de leurs enfants face à la menace du virus, par des enseignants et aussi nos agents municipaux affectés dans les écoles tout aussi anxieux. Je les comprends et j’ai ce matin même fait remonter ces inquiétudes au sous-préfet de Saint-Paul, aux représentants du rectorat lors d’une visioconférence.



Comment en effet garantir aux parents que les gestes barrières seront appliquées même si nous en mettons les moyens ? comment assurer la distanciation sociale entre des enfants qui se retrouvent et jouent entre petits camarades après deux mois de séparation ? Comment faire croire aux personnels pédagogiques qui seront en permanence avec les enfants, et vice versa, qu’ils seront tous à l’abri d’une transmission du virus ? Comment enfin rassurer les agents communaux dans de telles conditions de travail ?



Pour le moment, toutes ces interrogations restent sans réponses faute d’un véritable plan de retour à l’école que devra nous proposer le gouvernement. Comme l’ensemble des maires, je suis en attente d’un protocole d’accueil sanitaire et de voir toutes les conditions mises en place par l’État pour un accueil sécurisé des enfants mais également des enseignants, du personnel. On verra dès lors si nous sommes prêts pour un retour en classe de nos enfants. Le maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé, ne cache pas son incertitude concernant la rentrée scolaire annoncée le 18 mai prochain à La Réunion. Comme l’ensemble des maires, l'édile saint-paulois est en attente d’un "protocole d’accueil sanitaire" mais aussi des conditions mises en place par l’État pour un accueil sécurisé aussi bien des enfants que des enseignants, en passant par le personnel scolaire. Nicolas Payet Lu 362 fois







Dans la même rubrique : < > Le PCR demande la mise en place d'une cellule large de concertation autour du Covid-19 Didier Robert plaide en faveur d'un grand plan de relance lors d'une visioconférence avec Edouard Philippe