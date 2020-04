A la Une . Rentrée scolaire : interrogations et inquiétudes chez les syndicats Alors que la rentrée scolaire est annoncée au 14 mai dans l’île par le recteur, le flou et l’incertitude planent autour de ce retour en classe pour les marmailles. Pour les syndicats, trop de questions demeurent concernant la reprise.







"Nous avons hâte de retrouver nos élèves", s’impatiente Corinne Peyré, secrétaire académique du SNES-FSU Réunion, avant d’ajouter "mais nous sommes bien conscient que toutes les conditions concrètes et matérielles n’ont pas été évoquées pour cela". Car c’est bien l’annonce présidentielle qui a le plus surpris : la rentrée scolaire est annoncée au 11 mai, en métropole, alors que les lieux accueillants du public devront rester fermés.



Le ministre de l’Éducation Nationale, relayé par le recteur de La Réunion, assure que ce retour à l’école sera "progressif". Par progressif, Jean-Michel Blanquer entend que cette rentrée ne se fasse pas du jour au lendemain, mais sans rentrer dans les détails. Pour Vêlayoudom Marimoutou, cette reprise doit se faire dans le respect des règles sanitaires en concertation avec les mairies (écoles primaires), le Département (collèges) et la Région (lycées). Mais là encore, pas beaucoup plus de précisions.



Quelles sécurités pour élèves et personnels?



C’est justement ce flou qui inquiète les syndicats, notamment concernant la sécurité des enfants du personnel. Des masques seront-ils distribués ? Y aura-t-il du gel hydroalcoolique? Des désinfections des locaux et surtout est-ce que tout le monde sera testé avant? Ce sont ces questions qui reviennent systématiquement, mais d’autres méritent également réflexion. "Quels seront les effectifs dans les classes? Comment vont être gérés les cantines et transports scolaires? Et le cas des élèves en internat?", s’interroge Corinne Peyré.



Pour Daniel Amouny, président départemental de la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE), c’est la méfiance et le scepticisme qui règne chez les parents. "Comment vont-ils empêcher les enfants de se regrouper ? En plus, certaines écoles ont déjà du mal à assurer un minimum d’hygiène en temps normal, notamment avec un manque de papiers toilette, comment ces manques seront comblés", se demande-t-il. Selon lui, beaucoup de parents n’enverront pas leurs enfants en classe.



Dans quels états seront les élèves?



L’autre question qui interpelle le représentant des parents d’élèves concerne les programmes scolaires. Selon lui, le rattrapage sera difficile et devra se faire sur plusieurs années. De plus, il estime que le confinement a renforcé les inégalités scolaires. "La fracture numérique a creusé les inégalités", confirme Corinne Peyré avant d’ajouter "qu’un pourcentage important d’élèves ont décrochés". Selon elle, il faut tout simplement abandonner le programme scolaire pour se concentrer sur le lien humain.



Et justement, les enseignants se demandent dans quel état psychologique vont revenir les élèves. "Ils n’ont jamais vécu cela. Ont-ils eu des malades ou des décès dans leurs familles? N’ont-ils pas été traumatisés par l’atmosphère et l’annonce du nombre de morts chaque jour", se demande la secrétaire académique du SNES-FSU Réunion. "Il faut libérer la parole des enfants à leurs retours", estime de son côté Daniel Amouny.



Sacrifiés au nom de l’économie?



Face à ce manque de réponse, le représentant des parents d’élèves craint que cette rentrée ne serve que des intérêts économiques. "Pourquoi commence-t-on par les petits et pas par les universités?", s’étonne Daniel Amouny avant de s’emporter "on sacrifie nos enfants comme des petits soldats pour permettre aux parents d’aller travailler".



Pour Corinne Peyré, la priorité doit être fixée sur la rentrée du mois d’août avec "un plan exceptionnel". "Il faudra recruter pour compenser les retards et revoir ce qui a été fait. Il faudra assurer une sécurité sanitaire et un lien pédagogique avec plus d’enseignants et d’adultes dans les établissements. Il y a une vraie réflexion à mener", estime-t-elle.



Pour Daniel Amouny, "tant qu'on ne connaît pas les moyens de déconfinement, il ne faut pas déconfiner. C'est à l'éducation nationale de nous fournir des réponses". Le ministère a donc un mois pour convaincre parents et enseignants de renvoyer les élèves en classe.







