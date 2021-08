Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Rentrée scolaire : inauguration des aménagements de l’école Peyret-Forcade

C’est sur la route de Piton, à Saint-Leu, que se situe l’école Peyret-Forcade, qui fait partie des établissements scolaires les plus anciens de la commune. Elle accueillait jusqu’à présent cinq classes de maternelle et, pour cette rentrée scolaire 2021-2022, elle se voit doter de cinq classes élémentaires.



Compte tenu du dynamisme du secteur sur lequel elle se trouve, notamment sur le plan démographique, la mairie a souhaité augmenter la capacité de cette école pour désengorger les établissements situés à proximité, et offrir des conditions d’accès et de travail agréables et sécurisées. C’est avec le soutien des deux collectivités territoriales que la commune a lancé les travaux d’accès, d’extension de l’école et de réhabilitation du restaurant scolaire.



« Parce que gouverner, c’est prévoir, la municipalité a décidé de procéder à l’extension de la maternelle Peyret-Fourcade avec sa transformation en école primaire, en restant sur un établissement à taille humaine avec la création de 5 classes élémentaires. Sur ce projet d’extension et de réhabilitation, il y a eu la création de bâtiments, de blocs sanitaires, la réalisation de cour de récréation, le traitement de l’accessibilité à personne à mobilité réduite, la création d’un parking de bus et d’un dépose-minute ainsi que la sécurisation aux abords de l’école. Merci à tous les partenaires pour leur soutien précieux, pour la réussite de ce beau projet en faveur de l’éducation de nos jeunes Saint-Leusiens » a déclaré Bruno Domen, le maire de la commune.



Ce mardi 17 août, le Président du Département Cyrille Melchior et la conseillère départementale Sabrina Tionohoué étaient présents à l’occasion de la réception des travaux et ont pu apprécier les aménagements réalisés pour la sécurisation et le bien-être des élèves.



Le Président Cyrille Melchior a souligné que le projet avait été soutenu à la fois par le Département et la Région, témoignant d’une nécessaire synergie à trouver et à amplifier, afin d’agir efficacement pour les différents territoires. « Les travaux d’extension et de réhabilitation de cette école et de son restaurant scolaire ont bénéficié d’un soutien du Département, à hauteur de 700 000 euros au titre du Pacte de Solidarité Territoriale (PST), un plan que j’ai mis en place il y a trois ans pour donner aux communes les moyens de leur développement. Aujourd’hui, c’est avec satisfaction que nous visitons cette école. L’instruction de nos enfants est une priorité absolue et il est essentiel d’œuvrer aux bonnes conditions d’accueil des élèves et de travail du personnel. Nous sommes fiers et heureux de contribuer au développement de la Ville de Saint-Leu qui a bénéficié au total, de près de 3 millions d’euros pour soutenir ses projets, notamment des travaux de voiries, la construction d’une salle polyvalente et d’un terrain multisport à Cap Lelièvre » a-t-il ajouté.



La Route Départementale 11 – Route du Piton - débute à proximité du giratoire de la Cité des pécheurs sur la RN1, et traverse successivement les quartiers de Quatre-Robinets, Stella, Portail, Piton, Butor et Plateau, pour rejoindre les Avirons et l’Etang salé les Hauts. L’urbanisation croissante de ces quartiers a eu pour effet une augmentation significative de la circulation automobile et piétonne sur la Route Départementale 11. De plus, de nombreux commerces et services de proximité ont vu le jour, offrant ainsi une dynamique se traduisant par des flux de circulation de véhicules et de piétons de plus en plus importants.



Aussi, pour sécuriser les abords de l’école Peyret-Forcade, le Département a réalisé une continuité piétonne à l’amont et à l’aval de la RD, par couverture du fossé existant et en édifiant des murs de soutènement surmontés de parapet de protection. Les traversées piétonnes ont été sécurisées par la mise en place d’un plateau surélevé. Une zone de stationnement de bus a été spécialement créée pour la montée et descente des élèves en toute sécurité. Enfin, un tapis d’enrobé a été réalisé sur le linéaire de la section.



A l’issue de la visite, les personnalités présentes ont été invitées à planter un arbre dans la cour de l’école.





