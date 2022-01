Communiqué Rentrée scolaire gérée et appel au bénévolat pour la commune

Au vu de la dégradation sanitaire sur l’île, l’ensemble des municipalités, aux côtés de l’ARS avaient à cœur d’assurer la meilleure gestion pour cette rentrée scolaire au niveau des protocoles d’accueil et sanitaires, mais également de la gestion du personnel.



Pour la Ville de La Possession, cette gestion a été assurée par l’organisation polyvalente déjà initiée depuis des mois sur la Commune. Ainsi, en fonction des absences constatées dans les écoles, les agents affectés : atsem, animateurs périscolaire, surveillants serveur, cuisiniers ou agents d’entretien ont pu mettre au profit des enfants leurs compétences acquises.



Malgré la situation tendue enregistrée ce lundi, avec un taux d’absentéisme de 14% tout personnel confondu ; soit 16 atsem, 5 agents d’entretien, 20 agents de restauration et 19 animateurs… l’accueil des enfants, la restauration scolaire, la pause méridienne et le périscolaire se sont déroulés dans de bonnes conditions.



La Ville n’a eu également aucune classe fermée ce jour grâce à la réactivité de l'inspection pour le remplacement des enseignants absents.



Si l’île est à un tournant au niveau de la crise sanitaire, l’anticipation de la Ville fait ses preuves.



«Nous avons la chance d’avoir pu compter sur des équipes réactives et solidaires afin de pallier à l’absentéisme des agents malheureusement victimes de la contamination, pour permettre aux enfants de retrouver le chemin de l’école dans les meilleures conditions possibles. Et nous continuerons de nous engager auprès des enfants et parents pour qu’ils puissent pleinement bénéficier d’un service adapté et de qualité. Et à ce titre, la Ville est en train de mobiliser d'autres services et de réactiver son levier de citoyens bénévoles, qui avait fait ses preuves déjà dans les écoles de la Commune, afin d’intervenir en fonction des taux d’absentéisme lors de la pause méridienne et de contribuer de manière réactive et encadrée au service public» a déclaré Vanessa MIRANVILLE.