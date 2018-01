Rentrée scolaire école primaire Yves Paula (Bois de Nèfles)

Le maire de la commune de Saint-Paul, informe les parents d’élèves et la communauté éducative de l’école primaire Yves Paula à Bois-de-Nèfles, que pour des raisons de sécurité, l’accès aux places de stationnement situées dans le groupe scolaire est interdit depuis le 10 janvier 2018.



En raison de cette interdiction, la circulation et le stationnement aux abords de l’école primaire Yves Paula seront très difficiles, à partir de ce lundi 29 janvier 2018.



La municipalité remercie les parents d’élèves et la communauté éducative pour leur compréhension et leur demande de bien vouloir prendre leurs dispositions.