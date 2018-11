Gilets Jaunes Rentrée scolaire ce jeudi: "Nouvelle décision incompréhensible et irresponsable !" Communiqué commun CGTR EDUC’ACTION/SAIPER/SUD ÉDUCATION :

Heureusement que le ridicule et l’irresponsabilité ne tuent pas, sinon l’autorité académique serait déjà passée de vie à trépas!



L’autorité académique multiplie en effet les décisions incompréhensibles et irresponsables.



Faut-il en effet être à ce point coupé des réalités pour convoquer les personnels et élèves à se rendre dans leurs établissements demain (collèges et lycées ) jeudi 29 novembre 2018 alors même qu’il n’y a pas de transports scolaires, que la pénurie de carburant fait rage et que la situation sociale est toujours très dégradée avec de très nombreux axes routiers paralysés ou très perturbés ?



Plus responsable, l’Université sera fermée ainsi que les écoles dans la quasi totalité des communes. Mais cela n’interpelle même pas le rectorat - si, en effet, les maires prennent cette décision de fermeture, c’est parce qu’ils savent que les conditions pour une reprise sont vraiment très loin d’être réunies!



L’autorité académique fait peser des risques de sécurité aux personnels et aux élèves alors que les établissements seront de fait quasi déserts jeudi 29 novembre 2018.



A quoi sert dès lors cette décision du rectorat si ce n’est de placer les personnels dans des situations impossibles?



A croire que le recteur et son staff, à l’image de Macron, ne vivent pas sur la même planète que les Réunionnais. A moins qu’il ne s’agisse d’un excès de zèle du recteur pour s’accorder les faveurs de la Ministre des Outre-mer ou de vouloir faire croire que nous nous acheminons vers un retour à la normale?



L’autorité académique doit arrêter de considérer que l’on peut déplacer les personnels et élèves comme des pions.



Appeler les élèves et personnels à se rendre dans les établissements scolaires jeudi 29 novembre dans la situation actuelle est une décision dangereuse, à tout le moins une forme d'inconscience qui n'honore pas nos responsables. Aussi nous demandons aux personnels de rester chez eux dès lors que les barrages existent et que les transports collectifs ne sont pas rétablis.





