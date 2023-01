A la Une . Rentrée scolaire au TCO : Kar Ouest ne pourra pas assurer certains transports

Certains véhicules n'étant pas conformes aux dispositions réglementaires, le TCO informe les usagers de modifications dès ce lundi 23 janvier ainsi que de la gratuité momentanée des trajets pour les abonnés. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 21 Janvier 2023 à 09:08





Les circuits concernés sont à retrouver sur le site kar’ouest.re et un numéro vert est à disposition des utilisateurs, le 0800 605 605 Suite aux contrôles effectués sur le parc de cars affectés aux transports scolaires sur les cinq communes de l’Ouest, le TCO a constaté que certains véhicules ne sont pas conformes aux dispositions réglementaires et qu’ils ne pourront par conséquent pas assurer le transport des élèves vers leurs établissements, à la rentrée, ce lundi 23 janvier.Les circuits concernés sont à retrouver sur le siteet un numéro vert est à disposition des utilisateurs, le 0800 605 605



Compte tenu de cette situation, l’accès au réseau urbain kar’ouest est gratuit pour tous les élèves abonnés aux transports scolaires, jusqu’à nouvel ordre. Le TCO demande aux familles de s’organiser en conséquence et leur présente ses excuses pour la gêne occasionnée. Il leur est également demandé de se tenir informées de l’évolution de la situation.