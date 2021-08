Rentrée scolaire : Les syndicats demandent à être consultés

Interpellation publique sur la préparation de la rentrée scolaire 2021-2022 et son maintien au 16 août 2021



Madame la Rectrice,

Suite aux annonces du préfet mettant notre académie en confinement et couvre-feu pour la période actuelle et jusqu’au 16 août, nos organisations vous demandent, en urgence, une audience en présentiel pour évoquer les points cités en objet.



Nous ne comprenons pas que les autorités académiques continuent à penser que le dialogue social puisse se faire sans les organisations syndicales représentatives. Cette interpellation est rendue publique car vous avez pris la fâcheuse habitude de ne pas répondre à nos courriels de demande d’audience.



Nous espérons donc que nous pourrons trouver un fonctionnement permettant à chacun des acteurs d’œuvrer pour que les personnels et les élèves soient informés sur la rentrée et que celle-ci se fasse dans les meilleures conditions sanitaires possibles.



Nous espérons que vous voudrez bien agréer notre demande.



Nous vous prions de recevoir nos meilleures salutations.



L’ensemble des représentants de l’intersyndicale Éducation nationale de La Réunion.