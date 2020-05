Communiqué Rentrée scolaire: Les représentants du CHSCTA Rectorat s'expriment Communiqué des représentant du Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail Académique du Rectorat de la Réunion : Par Aurélie Hoarau - Publié le Mercredi 13 Mai 2020 à 11:54 | Lu 90 fois

Le Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail Académique du Rectorat de la Réunion a été consulté plusieurs fois pour avis dans le cadre de la situation d’urgence sanitaire actuelle. À ce jour, nombre d’enseignants s’interrogent sur leur sécurité sanitaire et celles de leurs élèves.



Les représentants des personnels du CHSCTA regrettent, suite à la date de la dernière réunion du 12/05/20, d’avoir appris en séance qu’aucun maire n’a encore publié d’arrêté de fermeture des écoles en dépit de toutes les informations diffusées dans les médias, faisant état de la liste des communes de l’île où celles-ci resteront fermées.



Par ailleurs, le Rectorat a décidé de laisser la programmation de la pré-reprise des enseignants à la date du 14 mai dans toutes les communes. La rentrée des élèves est maintenue à la date du 18 dans les communes qui ouvrent leurs écoles.



Par ailleurs, le rôle du CHSCTA n’est pas d’être un organe de diffusion d’informations souvent confuses et contradictoires transmises par différents responsables administratifs du rectorat

comme du Ministère.



Dans ces moments difficiles de crise sanitaire majeure, les représentants des personnels du CHSCTA attend de la part de leur administration de tutelle un plein et entier soutien à tout son personnel enseignant et non enseignant quant à l’organisation de la pré-reprise des 14 et 15 mai 2020 anxiogène et stressante pour toute la communauté éducative dans son ensemble.



Les représentants des personnels

Cendrine PEIGNON FSU (sec de CHSCT) 0692601945

Chrystel COMBE FSU

Cédric LENFANT SAIPER-CGTR

Alain ROQUES FO

Luc BOYER UNSA

Nicolas BALBINE UNSA

Pascal BAUDIN SNALC