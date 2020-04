La grande Une Rentrée scolaire: Les maires et le rectorat toujours dans le flou





À La Réunion, la reprise se fera à compter du 14 mai. À Mayotte, où la situation sanitaire est préoccupante, les maires ont à l'unanimité décidé de ne pas rouvrir les écoles après le déconfinement. Un tel scénario pourrait-il se produire à La Réunion ? "Oui, si nous sommes dans la vague épidémique", répond Stéphane Fouassin, le président de l'association des maires.Mais pour l'instant, il est trop tôt pour donner une position claire. "Rien n'est encore décidé", précise-t-il alors que les premiers magistrats, dans l'attente des consignes du ministère, en discuteront "cette fin de semaine". Une visioconférence avec les maires et la préfecture est aussi prévue mardi prochain.Pour rappel, le ministre de l'Education a annoncé une rentrée progressive, étalée sur trois semaines. "Outre la taille des groupes, des gestes barrières devront être respectés, les écoles devront être alimentées en savon et gel hydroalcoolique. Il est évident que quand ces conditions ne seront pas réunies, l’école n'ouvrira pas", a expliqué Jean-Michel Blanquer ce mardi.À La Réunion, la reprise se fera à compter du 14 mai. Le recteur Vêlayoudom Marimoutou , qui a fait le point la semaine dernière, n'a toujours pas donné d'éléments de clarification. Il faut donc attendre quelques jours pour que le ministère de l’Education indique à chaque académie le protocole sanitaire qu’elle devra appliquer, en lien avec les collectivités locales. Nicolas Payet Lu 1089 fois