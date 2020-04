A la Une . Rentrée scolaire : Le protocole sanitaire national présenté vendredi Le ministre de l’Éducation nationale a annoncé que le protocole sanitaire pour la reprise des cours sera présenté vendredi. Les discussions avec les maires et les syndicats sont toujours en cours pour l’adaptation aux situations locales.



Après la présentation du plan de confinement par Edouard Philippe mardi 28 avril, syndicats et parents d’élèves attendaient toujours des éclaircissements concernant la rentrée des classes. Jean-Michel Blanquer annonce que les réponses seront apportées dès vendredi.



Selon le ministre de l’Éducation nationale, ce protocole sanitaire va définir un cadre national "très clair". Celui-ci est inspiré des notes du Conseil scientifique et élaboré avec l’aide du Bureau Veritas, société spécialisée dans les essais, l’inspection et la certification. Des comparaisons avec les autres pays ont également été faites.



Ce protocole national sanitaire doit définir les règles d’accueil des classes ainsi que les cadres pédagogiques pour chaque niveau. Le ministre s’appuie sur les propos d’Edouard Philippe qui avait annoncé une souplesse au niveau local. Le dialogue entre l'Éducation nationale et les élus devra permettre la mise en place de plan spécifique à chaque école.



Ce protocole doit être présenté et discuté aujourd'hui avec les organisations syndicales. Les familles doivent être tenues au courant entre le 4 et le 7 mai. Seule certitude, la réouverture de l'école primaire (maternelle et élémentaire) se fera progressivement avec des alternances à définir. Jean-Michel Blanquer a également confirmé le maintien de l'oral de français pour les élèves de première.







