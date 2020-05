A la Une . Rentrée scolaire : L’Entre-Deux donne ses consignes La commune du Sud va ouvrir ses écoles à partir du 18 mai. Toutes les écoles ne sont pas concernées. Le calendrier des sections est également défini.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 6 Mai 2020 à 16:50

L’Entre-Deux compte bien effectuer sa rentrée scolaire le 18 mai. Pour savoir s’il était réalisable d’organiser ce retour en classe, Bachil Valy a organisé un grand sondage auprès de ses administrés. 30% des familles interrogées ayant annoncé qu’elles enverraient leurs enfants à l’école, le maire a donc estimé qu’il était possible d’organiser le retour en classe selon le protocole sanitaire.



Mais cette rentrée ne se fera pas d’un coup. Seuls les grandes sections, les CP et les CM2 seront accueillis le jour de la rentrée. Les autres niveaux (TPS, PS, MS, CE1, CE2 et CM1) reprendront le chemin de l’école à compter de juin.



Ainsi, 4 écoles sur 5 ouvriront leurs portes. Seule l’école Amaryllis sera fermée, ses écoliers seront répartis à Arc-en-Ciel pour les maternelles et à La Mare pour ceux en élémentaire. Les autres écoles accueilleront les élèves de GS, CP et CM2 dans les quartiers de La Mare (2), Ravine des Citrons et Bras-Long, conformément à l’accord avec l’Inspecteur d’Académie circonscription Tampon II.



La mairie va former les agents communaux du 12 au 15 mai et chacun se verra attribuer deux masques en tissus, du gel hydroalcoolique et des produits de nettoyage et de désinfection. La restauration scolaire sera également maintenue. L’observation des gestes barrières sera assurée dès la cuisine centrale, ainsi que dans les réfectoires satellites. Chaque réfectoire aura son référent cantine.



Concernant le transport, les estimations font état de 21 enfants répartis sur 4 bus. La distanciation sociale sera largement observée et la désinfection du bus sera garantie par la CASUD, assure la municipalité.



