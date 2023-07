A la Une . Rentrée scolaire : AESH et professeurs stagiaires en colère

Les syndicats se mobilisent ce lundi devant l'Académie de La Réunion pour alerter les autorités sur les difficultés qui attendent les AESH et les professeurs stagiaires réunionnais à la prochaine rentrée scolaire. Par BS - SF - Publié le Lundi 10 Juillet 2023 à 13:34



"Certains AESH ont eu une affectation deux ou trois écoles différentes avec parfois six à huit élèves pour 24 heures de travail dans la semaine", déclare Nicolas Delaunay-De Lapierre du syndicat FO. "On se retrouverait à accompagner un élève deux ou trois heures par jour ce qui est insuffisant surtout pour certains types de handicap."



Les AESH ont d'autres revendications : "Déjà, lors de la dernière grève des AESH, on a demandé une revalorisation des salaires, un vrai statut, l'abandon des PIAL (Pôle Inclusif d'Accompagnement Localisés). Là, on aimerait une vraie considération du métier. C'est un métier pas facile, on doit faire 39 heures pour être à temps plein."



Les AESH ne sont pas les seuls à se sentir lésés pour la prochaine rentrée scolaire. "Les futurs professeurs stagiaires nous ont alerté sur le fait qu'ils allaient se retrouver dans l'Académie parisienne pour 9 ans. Mettre des stagiaires dans des situations de précarité au lieu de faire leur stage à La Réunion, alors que certaines sont mères de famille. Ils vont se retrouver avec des exigences d'inspection compliquées. Cela va être difficile de se retrouver dans ces conditions, d'autant plus qu'ils ne savent pas pour combien de temps", déplore un syndicaliste.



Maryline Daffreville, membre du bureau SNUDI FO, déclare : "Nous sommes là pour les problématiques sur la dégradation des conditions de travail des AESH avec les modifications au niveau du PIAL, pour réclamer un vrai statut pour les AESH. C'est un vrai problème qui existe depuis plusieurs années mais qui se dégrade de plus en plus."