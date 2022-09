Rentrée scolaire 2022/2023 - Présentation des mesures en faveur des lycéen.nes

Les Régions, compétentes en matière de gestion des lycées, assurent la construction de nouveaux établissements en lien avec les besoins du territoire, entretiennent et réhabilitent les lycées existants. Elles gèrent l’équipement et le fonctionnement des lycées et leur mettent à disposition le personnel Adjoint Technique Territorial (ATTE) en charge notamment de la restauration scolaire ou encore de l’accueil.Par ailleurs, la collectivité adopte chaque année une carte de formation initiale afin de former les jeunes Réunionnais dans des secteurs identifiés en adéquation avec le monde économique local afin de préparer les jeunes à leur future insertion professionnelle et correspondre au mieux aux besoins en recrutement des entreprises.Au-delà de ces compétences, la Région Réunion a fait le choix de déployer des dispositifs d’aide afin d’accompagner au mieux chaque lycéen durant son parcours scolaire.L’enjeu majeur pour la collectivité régionale est d’accompagner la réussite éducative, de tous les lycéens réunionnais, de favoriser l’égalité des chances en matière d’éducation et de formation.