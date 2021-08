Rentrée scolaire 2021/2022 à Saint-Paul : 3 700 agendas scolaires pour les élèves de CM1 et CM2

Comme chaque année, la ville de Saint-Paul présente l’agenda scolaire 2021/2022, distribué aux élèves de CM1 et CM2 des 66 écoles du territoire. Inscrit dans le projet « Éducation Nutritionnelle Globale », cette action est le fruit d’un travail en collaboration menée avec les équipes Santé et Affaires Scolaires de la Collectivité et des services de l’État : l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT), La Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de La Réunion (DAAF), et l’Agence Régionale de la Santé de La Réunion (ARS REUNION).

Ces 3 700 agendas, à destination de nos petits écoliers, sont avant tout des outils de sensibilisation et d’informations sur les exclusivités des actions de la Ville Saint-Paul. On y découvre des thématiques sur la santé, la lutte contre la dengue, le harcèlement scolaire ou encore des énigmes sur notre patrimoine culturel et historique. Une belle collaboration avec la participation du Conseil Communal des Enfants et des Jeunes (CCEJ) qui a largement contribué à la réalisation de cet agenda 2021/2022 en apportant leur touche personnelle.

Une distribution dans toutes les écoles qui a pu se faire grâce aux équipes du dispositif KARAVÀN SANTÉ et le service technique de la Ville. Ils ont sillonné le territoire ces deux derniers jours. Toutefois, les élèves des écoles de Mafate auront leur agenda ce mercredi 28 août.

Une opération finement menée par la Ville pour que ce petit matériel scolaire tant attendu par l’équipe enseignante et nos marmailles soit utile et pratique au quotidien. Aussi, nul ne pourra prétexter de ne plus avoir de devoirs !