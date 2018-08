<<< RETOUR La Réunion Positive

Rentrée scolaire 2018/2019 - Visite du Lycée Isnelle Amelin Pour le Président Didier Robert, "La Réunion a besoin de sa jeunesse, formée, qui s’émancipe et s’insère dans le monde professionnel, une jeunesse épanouie et fière"





"Vous êtes l’avenir de La Réunion et soyez certains que la Région vous accompagne. La Réunion a besoin de sa jeunesse, une jeunesse formée, qui s’émancipe et s’insère dans le monde professionnel, une jeunesse épanouie et fière. C’est avec les jeunes que je veux dessiner le visage de La Réunion de demain." a affirmé Didier Robert.



Le lycée professionnel Isnelle Amelin, actuellement en réhabilitation, accueille chaque année près de 800 élèves et propose des formations ciblées liées aux métiers de l’esthétique, de la coiffure, de la couture et au volet tertiaire.



Pour cette rentrée 2018, le lycée ouvre une nouvelle section de Bac Professionnel : Bac Pro Métiers de la mode – vêtement, en deux ans et accueillera dans un premier temps 12 élèves.



L’action de la Région pour la formation et l’éducation



Les formations professionnelles initiales :



La collectivité arrête chaque année la carte des formations professionnelles initiales en concertation étroite avec le monde économique local afin que celles-ci répondent au mieux aux besoins des entreprises réunionnaises.



Depuis la mise en oeuvre du transfert de compétences de l’État vers les régions en matière de carte des formations professionnelles en 2015, ce sont 2023 places qui ont été ouvertes sur la durée des cycles de formation, tous niveaux confondus.

La Région Réunion a accordé une attention particulière au post-bac en favorisant l’ouverture de 15 BTS depuis 2015, permettant ainsi la création de 496 places pour les jeunes Réunionnais désireux de poursuivre un cursus dans l’enseignement supérieur.



Pour cette rentrée 2018, 12 nouvelles formations professionnelles initiales sous statut scolaire ont été ouvertes et 400 places ont été crées, réparties dans 9 établissements publics :

Micro Région Est : CAP Employé de commerce multi-spécialités : lycée professionnel Patu de Rosemont

Bac Pro Commerce avec une coloration « Bricolage, jardinage et décoration » : lycée professionnel Jean Perrin

Bac Pro Technicien constructeur bois : lycée professionnel Patu de Rosemont

Micro Région Nord : Mention Complémentaire (MC) Technicien en Énergies renouvelables option B Énergies Thermiques : lycée professionnel de l’Horizon

Bac Pro Plastiques et composites : lycée professionnel Amiral Lacaze

Bac Pro Métiers de la mode – vêtements : lycée professionnel Isnelle Amelin

Micro Région Ouest : BTS Technico-commercial. : lycée polyvalent Jean Hinglo

Micro Région Sud : CAP Vendeur Magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles : lycée professionnel François de Mahy

Mention Complémentaire (MC) Vendeur-conseil en produits techniques pour l’habitat : lycée professionnel François de Mahy

BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social : lycée polyvalent Pierre Lagourgue

BTS Design Graphique option B communication et médias numériques : lycée général et technologique Ambroise Vollard

BTS Management des unités commerciales : lycée professionnel François de Mahy

Améliorer le Bâti scolaire : Afin de garantir aux jeunes réunionnais les meilleures conditions de travail, la collectivité poursuit également depuis 2011 un plan de réhabilitation des lycées de l’île représentant une enveloppe globale de 350 millions d’euros. 37 lycées sont concernés par ces réhabilitations. 14 sont à ce jour livrés et 17 lycées font actuellement l’objet de travaux.



Par ailleurs, la Région construit de nouveaux lycées. Après le lycée nord livré en 2017, deux nouveaux lycées sont programmés sur l’île : le lycée hôtelier sud (livraison prévue en 2024) et le lycée des métiers de la mer (livraison prévue en 2025).



Enfin, dans le prolongement du PRR et du plan de réhabilitation engagé, la collectivité engage, avec un cofinancement de l’Europe, des travaux d’amélioration du confort thermique de 18 lycées sur l’île. À l’occasion de la rentrée scolaire 2018/2019, le Président de Région Didier Robert s’est rendu, ce vendredi 17 août au Lycée Professionnel Isnelle Amelin de Sainte-Marie en présence de Richard Nirlo, Maire de la Commune, afin de rencontrer les élèves, les agents du lycée et visiter les installations."Vous êtes l’avenir de La Réunion et soyez certains que la Région vous accompagne. La Réunion a besoin de sa jeunesse, une jeunesse formée, qui s’émancipe et s’insère dans le monde professionnel, une jeunesse épanouie et fière. C’est avec les jeunes que je veux dessiner le visage de La Réunion de demain." a affirmé Didier Robert.Le lycée professionnel Isnelle Amelin, actuellement en réhabilitation, accueille chaque année près de 800 élèves et propose des formations ciblées liées aux métiers de l’esthétique, de la coiffure, de la couture et au volet tertiaire.Pour cette rentrée 2018, le lycée ouvre une nouvelle section de Bac Professionnel : Bac Pro Métiers de la mode – vêtement, en deux ans et accueillera dans un premier temps 12 élèves.Les formations professionnelles initiales :La collectivité arrête chaque année la carte des formations professionnelles initiales en concertation étroite avec le monde économique local afin que celles-ci répondent au mieux aux besoins des entreprises réunionnaises.Depuis la mise en oeuvre du transfert de compétences de l’État vers les régions en matière de carte des formations professionnelles en 2015, ce sont 2023 places qui ont été ouvertes sur la durée des cycles de formation, tous niveaux confondus.La Région Réunion a accordé une attention particulière au post-bac en favorisant l’ouverture de 15 BTS depuis 2015, permettant ainsi la création de 496 places pour les jeunes Réunionnais désireux de poursuivre un cursus dans l’enseignement supérieur.Pour cette rentrée 2018, 12 nouvelles formations professionnelles initiales sous statut scolaire ont été ouvertes et 400 places ont été crées, réparties dans 9 établissements publics :CAP Employé de commerce multi-spécialités : lycée professionnel Patu de RosemontBac Pro Commerce avec une coloration « Bricolage, jardinage et décoration » : lycée professionnel Jean PerrinBac Pro Technicien constructeur bois : lycée professionnel Patu de RosemontMention Complémentaire (MC) Technicien en Énergies renouvelables option B Énergies Thermiques : lycée professionnel de l’HorizonBac Pro Plastiques et composites : lycée professionnel Amiral LacazeBac Pro Métiers de la mode – vêtements : lycée professionnel Isnelle AmelinBTS Technico-commercial. : lycée polyvalent Jean HingloCAP Vendeur Magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles : lycée professionnel François de MahyMention Complémentaire (MC) Vendeur-conseil en produits techniques pour l’habitat : lycée professionnel François de MahyBTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social : lycée polyvalent Pierre LagourgueBTS Design Graphique option B communication et médias numériques : lycée général et technologique Ambroise VollardBTS Management des unités commerciales : lycée professionnel François de MahyAfin de garantir aux jeunes réunionnais les meilleures conditions de travail, la collectivité poursuit également depuis 2011 un plan de réhabilitation des lycées de l’île représentant une enveloppe globale de 350 millions d’euros. 37 lycées sont concernés par ces réhabilitations. 14 sont à ce jour livrés et 17 lycées font actuellement l’objet de travaux.Par ailleurs, la Région construit de nouveaux lycées. Après le lycée nord livré en 2017, deux nouveaux lycées sont programmés sur l’île : le lycée hôtelier sud (livraison prévue en 2024) et le lycée des métiers de la mer (livraison prévue en 2025).Enfin, dans le prolongement du PRR et du plan de réhabilitation engagé, la collectivité engage, avec un cofinancement de l’Europe, des travaux d’amélioration du confort thermique de 18 lycées sur l’île.





































la Réunion Positive

Dans la même rubrique : < > Signature d’une convention d’aménagement avec La Possession (avenant 2) Sauvegarde du patrimoine : Rénovation des églises