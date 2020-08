La grande Une Rentrée le 17 août : Le "scénario privilégié" de la nouvelle rectrice

Nommée rectrice de l'académie de la Réunion pour succéder à Vêlayoudom Marimoutou, Chantal Manès-Bonnisseau a effectué une première visite officielle dans ses nouvelles fonctions à l’école André Marimoutou, placée en réseau d’éducation prioritaire renforcée à Saint-Benoît. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 4 Août 2020 à 15:51 | Lu 2536 fois

La nouvelle rectrice d’Académie Chantal Manès-Bonnisseau s'est rendue ce mardi à l’école André Marimoutou située en réseau d’éducation prioritaire renforcée à Saint-Benoît. Lors de cette première sortie officielle, la nouvelle rectrice a rencontré les personnels et les élèves participant au dispositif "école ouverte" dans le cadre des "vacances apprenantes".



Chantal Manès-Bonnisseau a affirmé, à cette occasion, que la rentrée scolaire ne serait pas reportée. Elle aura lieu le 17 août pour tous les élèves "c'est notre scénario privilégié", a-t-elle indiqué. "Mais si la situation venait à se dégrader, nous sommes préparés et nous saurons y faire face", a également précisé la nouvelle rectrice.



Charlotte Molina sur place





Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur

