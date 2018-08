Communiqué Rentrée intense pour la destination Réunion Après plusieurs mois de préparation, le programme de la rentrée s’avère particulièrement riche pour l’Île de La Réunion Tourisme.

Dans un premier temps, sera déployée une large campagne de communication publicitaire mettant à l’honneur l’"Été Austral". En accord avec la stratégie de dessaisonalisation partagée avec la Région Réunion, et dans la continuité de la campagne "HiverAustral" menée en début d’année, l’objectif de cette nouvelle campagne sera de donner envieaux voyageurs de venir découvrir les charmes de la destination, du mois de décembre au mois de mars, tout en maintenant ou en développant davantage la notoriété de la destination sur l’ensemble des marchés.

Un tout nouveau spot publicitaire, présentant les charmes de notre île durant cette période, a donc été réalisé et sera diffusé de deux manières:

-d’une part, sur les plus grandes chaînes françaises, allemandes, suisses et belges, avec au total plus de 2.000 diffusions prévues pour atteindre près de 50 millions d’européens.

- d’autre part, sur internet, sur les réseaux de la destination, et par le biais d’influenceurs, de façon à maximiser l’impact et permettre de mieux cibler les futurs voyageurs. Les internautes intéressés par le spot publicitaire se verront proposer de nouvelles vidéos thématiques dédiées à la nature, au bien-être, à la gastronomie et à la culture réunionnaise.



Enfin, des offres promotionnelles leurs seront adressées pour les inciter à venir découvrir La Réunion et ses charmes ... au-delà de l’écran!

En ligne à partir du lundi 27 août–12h–sur: https://www.youtube.com/user/ReunionTourisme Une véritable campagne cross-média en conclusion, qui sera complétée, entre le 14 et le 27 septembre, par 4 nouveaux visuels oniriques présentant eux aussi l’été austral dans de grands titres de presse (Le Figaro, L’Express, Le Point et Courrier International) et permettront de toucher près de 2 millions de personnes supplémentaires.

Bien conscientes de l’importance du digital aujourd’hui, les équipes de l’IRT ont également développé et lanceront, suite à cette campagne de grande envergure, un tout nouveau site internet exclusivement dédié au contenu vidéo de la destination. Cette nouvelle plateforme, video.reunion.fr, dont l’ergonomie a été pensée pour être parfaitement ludique, immersive et interactive, a pour ambition de proposer une nouvelle façon de découvrir l’Île Intense aux internautes. Des activités, des excursions et des évènements emblématiques de l’île seront ainsi présentés sur la plateforme afin de faire vivre ces expériences au plus près de la réalité!



Une façon totalement nouvelle d’envisager son séjour à La Réunion ou de donner envie à ses amis de s’y rendre!

Dernier temps fort de cette rentrée: le traditionnel salon IFTM Top Resa de Paris, du 25 au 28 septembre, où La Réunion occupera un stand typiquement créole de 150 m2 parmi les 1700 exposants venus des quatre coins du monde. L’objectif de l’IRT sur ce salon est d’accompagner plus de trente professionnels réunionnais du tourisme (hôteliers, réceptifs, loueurs de véhicules, compagnies d’hélicoptère, etc.) qui enrichiront les catalogues des tours opérateurs et agents de voyages venus les rencontrer dans le but de nourrir encore davantage la croissance touristique que connait notre destination depuis plusieurs années.

Alors que l’année 2017 avait battu tous les records en terme de fréquentation, et que l’année 2018 semble bien partie pour lui emboiter le pas, le président de l’IRT, Stéphane Fouassin, le bureau et le Conseil d’Administration ainsi que les équipes de l’IRT attaquent cette rentrée avec la plus ferme détermination de porter encore loin les couleurs de la destination Réunion.

