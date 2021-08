Rentrée des classes : La carte de transport scolaire pour les premières inscriptions

D’ici là, l’accès aux cars scolaires et urbains est autorisé sur présentation de l’une des trois pièces ci-dessous :



-de la carte de transport scolaire 2021/2022 et la carte Cital’Pass délivrée par la CINOR pour les élèves voyageant sur le réseau urbain Citalis

- du coupon provisoire délivré par la CINOR,

- sur présentation du carnet de liaison de l’année 2021/2022.



Ce dispositif donne uniquement droit à 1 aller et à 1 retour par jour (conformément à l’emploi du temps de l’élève).

La direction des mobilités se tient à votre disposition pour toute demande d’informations au 02 62 92 49 35.