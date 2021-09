Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Rentrée de la 1ère Promotion de l’École de Management de La Réunion Ce lundi 20 septembre, la Présidente de Région, Huguette BELLO s’est rendue à la Chambre de Commerce et d’Industrie dans le cadre de la rentrée de la 1ère Promotion de l’Ecole de Management de La Réunion. Etaient présents Karine NABENESA, Vice Présidente de la Région Réunion, Déléguée à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage, Pascal PLANTE, Conseiller Régional, Ibrahim PATEL, Président de la CCI Réunion et Elian PILVIN, Directeur de l’EM Normandie Business School.

En partenariat avec la Région Réunion, la CCI Réunion et l’EM Normandie, l’Ecole de Management de La Réunion ouvre officiellement ses portes sur notre île. 32 étudiants ont été sélectionnés pour cette première promotion.

L’EM Normandie, qui fête ses 150 ans, est un établissement de formation supérieure et de recherche au management.



"La Chambre de Commerce et d’Industrie de La Réunion forme 10000 personnes par an, du CAP à l’élite.

Ouvrir cette nouvelle école, c’est aussi permettre aux étudiants de faire cette formation ici à La Réunion, plutôt qu’ailleurs."

Ibrahim PATEL, Président de la CCIR



"La Réunion a besoin de ses jeunes. A la Région Réunion, l’éducation et la formation sont pour nous prioritaires.

Cette rentrée, c’est un nouveau départ vers de nouvelles cultures, nouveaux savoirs, nouveaux apprentissages. Vous allez partager les plus belles années de votre vie.

La Réunion compte 45000 entreprises. Notre territoire a plus que jamais besoin de cadres de haut niveau pour consolider son tissu économique. Nos entreprises doivent disposer de managers talentueux, de leaders conscients de cette responsabilité sociale et environnementale. L’entreprise est créatrice de lien social, de richesses et d’emplois. Elle doit aussi investir dans le capital humain. Le renforcement de nos ressources humaines est la clé de notre compétitivité.

La Région, en tant que chef de fil du développement économique de notre île place la formation professionnelle comme sa plus grande priorité. Former les Réunionnais.es, c’est aussi leur donner l’opportunité d’occuper des postes à La Réunion.

Je suis fière de la belle jeunesse réunionnaise."

Huguette BELLO, Présidente de la Région Réunion





