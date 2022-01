A la Une .. Rentrée à haut risque dans les collèges géants de Mayotte

Les élèves mahorais reprenaient les cours ce lundi, une semaine après leurs camarades de métropole. Un défi dans un territoire marqué par des collèges géants et un risque de contamination exacerbé. Pourtant les règles sont calquées sur les autres départements. Par Yohann Deleu - Publié le Lundi 10 Janvier 2022 à 18:37

"Les demi jauges ne concernent que les lycées", il n'y a donc "rien de vraiment différent au collège" pour cette rentrée explique la principale du collège de Passamaïnty, au sud de Mamoudzou, Véronique Fabre. Une rentrée presque normale, à quelques différences près : des pancartes en route rappellent le port du masque obligatoire dans tout l'établissement et un renfort de services civiques, huit en tout, permet l'accueil des élèves, alors que 12 professeurs sur 98 sont absents.



Un taux proche de celui de métropole, où la première semaine de cours confirme un absentéisme pour maladie qui oscille entre 8 et 15%. Comme en métropole, la demi-jaune ne concerne à Mayotte que les lycées où les élèves de première et de seconde s'alternent un jour sur deux et non une semaine sur deux comme ailleurs en France. Objectif affiché : éviter le décrochage et les violences entre bandes qui pourraient bénéficier de cet absentéisme forcé.





​Mais la plus grosse différence, c'est que les collèges, exemptés de demi-jauge en métropole en raison d'effectifs moindre qu'en lycée, sont à Mayotte de véritables campus, avec souvent pas loin de 2.000 élèves et une centaine de professeurs. Aurait-il fallu adapter davantage les directives nationales aux réalités du terrain mahorais ? "Il faudra voir sur le terrain où on en sera plus demain et après-demain", répond le recteur Gilles Halbout, en visite au collège de Passamaïnty ce lundi matin. Une perspective peu optimiste, "sachant que sur l'île, on est particulièrement touchés", selon lui.