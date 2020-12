Rent’ dann ron 20 Désanm à Saint-Paul

Conférence-débat sur le chemin pavé-Bellemène

Balades « Vavangaz dan Somin à vélo » avec Fonker, Maloya, Moringue et Racontaz

Exposition « Nout Souvnans » à l’Espace culturel Sudel-FUMA

Le concert connecté « Rent’ dann ron à Saint-Paul »

14 heures : « Routes de l’esclavage. Au-delà du désert »

16h30 : « Décolonisations. L’apprentissage »

19 heures : « Papa Doc, l’Oncle Sam et les tontons macoutes »

Attention, les places sont limitées. Vous pourrez obtenir des renseignements et des réservations au 02 63 34 49 20. En attendant, nous vous donnons un petit aperçu de ce 20 Désanm :Dans le cadre des festivités du 20 Désanm, une conférence-débat, dédiée à Sudel FUMA et organisée à la salle de conférence du front de mer de Saint-Paul, aura aussi lieu ce vendredi 18 décembre à 17h45 autour du livre en l’honneur de Sudel-FUMA intitulé « Paroles d’esclaves. Regards croisés Guadeloupe-Réunion ».Elle sera animée par le Maître de conférences, Frédéric REGENT et par le Docteur en Histoire, BRUNO Maillard. Le président d’Historun, Paul CANAGUY, présentera cet ouvrage. Un débat et une séance de dédicaces se tiendront ensuite.Autre manifestation : le Kabar Zistoir du samedi 19 décembre avec la projection de films documentaires prévue à partir de 13h45 au Ciné Cambaie :