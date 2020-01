Société Renouvellement et signature de la convention du trinôme académique à Mayotte

Lors de son déplacement sur l’île de Mayotte, le général Yves Métayer, commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI), a signé le renouvellement de la convention trinôme académique ce vendredi 24 janvier 2020 au rectorat de l’académie de Mayotte, situé à Mamoudzou.



Le trinôme académique composé des FAZSOI, représentées par le GBR Métayer, du recteur de l’académie, Gilles Halbout et enfin par le président de l’association régionale de l’institut des hautes études de Défense nationale de l’océan Indien (AR 27), Bernard Hay, s’est réuni pour reconduire pour une période de trois ans la convention tripartite ayant été mise en place en 2006, liant les trois acteurs pour la promotion de la défense auprès des jeunes.



Après avoir énoncé les objectifs de ce trinôme, le recteur a rappelé que Mayotte était un département français et qu’à ce titre, les droits et les devoirs des citoyens mahorais étaient identiques à ceux de métropole et qu’il leur appartenait notamment de "défendre les valeurs de la République sur [leur] territoire et ailleurs". Le général Yves Métayer a rappelé quant à lui, que "la jeunesse [était] la force vive de nos armées", que "la réalité du monde [était] compliquée" et qu’il fallait à ce titre "sensibiliser les jeunes et susciter des vocations".



Selon un correspondant de l’académie, également présent, les classes Défense et sécurité globales (CDSG), mises en place via cette convention, sont "une vraie réussite" d’autant que les collégiens scolarisés en zone d’éducation prioritaire (REP+) préparent leur parcours, avenir et orientation avec davantage de motivation.



Ces dernières implantées en "zones très défavorisées présentent l’intérêt de l’ouverture sur l’armée et la citoyenneté" via des "initiatives solidaires, des témoignages et des activités riches et intéressantes", le tout "dans un bon esprit".



A Mayotte, les armées suscitent beaucoup d’intérêt de la part des jeunes, et les élèves des classes Défense sont d’ailleurs très fiers d’en faire partie. Le président de l’AR 27 se réjouit d’ores et déjà de la participation, en avril 2020, à la 5ème édition du rallye citoyen de La Réunion d’une équipe mahoraise, qui permettra aux élèves concrétiser encore un peu plus leur lien avec les Armées. Le recteur souhaite désormais continuer à "développer ce type de partenariat avec d’autres corps et d’autres armes".

Nicolas Payet Lu 139 fois







Dans la même rubrique : < > Guide Michelin: La cheffe réunionnaise Kelly Rangama décroche sa première étoile "Sa lé a nou": Une pétition pour que l'hôpital Gabriel Martin "reste aux Saint-Paulois"