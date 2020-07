Renouvellement du Conseil d’administration du CCAS: avis de candidature

INFOS AUX ASSOCIATIONS PORTANT SUR LE RENOUVELLEMENT DES MEMBRES NOMMÉS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE DE SAINT LEU





Le Maire de la commune de Saint-Leu informe



Qu’en application des articles L.123-6, R.123-11 et R.123-12 du code de l’action sociale et des familles, il sera procédé à la nomination des représentants pour siéger au sein du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale.



Parmi les membres qui seront nommés doivent figurer :



– Un représentant des associations œuvrant dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre les exclusions ;



– Un représentant des associations Familiales, désigné sur proposition de l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF);



– Un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département;



– Un représentant des associations de personnes handicapées du département.



Le Maire invite donc les associations à faire acte de candidature.



Celles-ci peuvent proposer des personnes susceptibles de les représenter en adressant une liste comportant, sauf impossibilité dûment justifiée, au moins trois noms.



Pour être recevables, les candidatures doivent concerner des personnes :



- habilitées à représenter une association qui a son siège dans le département et qui mène des actions de prévention, d’animation ou de développement social dans la commune ;



- qui ne sont pas fournisseurs de biens ou de services au Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Leu,



DELAI IMPERATIF



Les propositions devront parvenir, à Monsieur le Maire au plus tard le lundi 20 juillet 2020 à 12h00, sous pli postal adressé à Monsieur le Maire de Saint-Leu ou être remises au secrétariat de la Mairie contre récépissé de dépôt.



Le Maire Bruno DOMEN