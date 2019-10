Renouvellement du Conseil communal des Enfants et des Jeunes

<<< RETOUR Ville de Saint Paul

La désignation des 45 conseillers du Conseil communal des Enfants et des Jeunes (CCEJ) se déroulait à Saint-Paul du 7 au 11 octobre 2019. Les élèves de CM1 et de CM2 procédaient au renouvellement de cette instance dans les 45 écoles primaires et élémentaires saint-pauloises.L’occasion pour eux de participer à ce processus démocratique. Comme vous pourrez le constater sur les photos prises à l’établissement primaire de l’Hermitage-les-Hauts. Quatre candidats se déclaraient (Anissa, Maëlys, Clément et Lyana).Le moment de convaincre leurs camarades en détaillant leurs idées. Un bureau dédié était installé avec tout le matériel de vote. Urne, isoloir, bulletins, enveloppes… La jeune Maëlys devient finalement la conseillère jeune de son école.Le CCEJ 2019-2021 sera prochainement officiellement installé Pour rappel, les missions de la promotion 2017 arrivent à terme en octobre 2019. L’instance connaît un renouvellement intégral d’ici la fin d’année avec la désignation de 45 nouveaux conseillers pour deux ans.Tous les marmailles scolarisés dans la commune en CM1 et en CM2 pouvaient proposer leur candidature avant le 20 septembre 2019. Une démarche volontaire de leur part. Il suffit de résider dans la cité saint-pauloise.Les candidats dévoilaient leurs projets du 30 septembre au 4 octobre avant l’annonce des résultats le 11 octobre. Ils allaient rencontrer les autres élèves. Objectif : défendre leurs idées et réussir à les convaincre.Le règlement prévoit la désignation d’un enfant par école primaire ou élémentaire. Les élèves de CM1 et CM2 devaient choisir leur représentant. Chaque établissement scolaire recevait le Guide de l’élève comportant des informations, le livret destiné aux enseignants, le formulaire de candidature et l’autorisation parentale.Les équipes enseignantes distribuaient ensuite ces documents. Évoquaient les mécanismes de ce processus démocratique liés à cette instance participative. Ces communautés éducatives travaillaient à l’organisation du renouvellement du CCEJ.Le conseiller du CCEJ participe à la vie de sa commune. Ce projet éducatif permet à ses représentants d’exprimer leur avis, de se rencontrer, d’échanger et de réfléchir à une multitude de projets. Dans des domaines variés : Sport, Culture, Environnement, Développement durable, Solidarité, Santé, Vie Scolaire…Cet engagement permet aussi de découvrir les droits et les devoirs des citoyens. Et surtout d’être le porte-parole des enfants saint-paulois pour réaliser des actions. Comment ? En échangeant avec eux, en faisant remonter leur propositions et en les concrétisant.Les membres de l’instance participative se retrouveront ensuite au moins deux fois par an en séance plénière. Des commissions thématiques se réuniront également 1 à 2 fois par mois. Ces petits groupes élaboreront des projets par thème. Environnement, Culture, Arts, Sport, Santé, Vie scolaire…Le CCEJ est un projet éducatif. C’est une instance participative, c’est-à-dire un lieu de rencontres, d’échanges et de réflexion, où tu pourras donner ton avis et construire des projets qui améliorent la vie de ta commune.Être élu(e), c’est :Découvrir les droits et devoirs du citoyen, les valeurs de la République et le fonctionnement de ta commune et plus largement des institutions. Être le porte-parole de tous les enfants saint-paulois et participer activement à la vie de la commune en réalisant des projets utiles au plus grand nombre : projets sportifs, culturels, de solidarité, pour l’environnement, …Une fois élu(e) par tes camarades des classes de CM1 ET CM2, tu les représenteras auprès des élus, de l’école, des services la ville et de tous ses habitants. Le CCEJ 2019-2021 comptera une quarantaine de conseillers jeunes.Après les élections, un premier temps de rencontre pour se connaître et bien entrer dans le rôle de conseiller sera organisé. Puis le CCEJ 2019-2021 sera officiellement installé.Le CCEJ se rassemblera plusieurs fois par an, soit en séance plénière (avec tous les conseillers), soit en commissions thématiques (en petit groupe pour travailler sur des projets ou des idées par thème : environnement, culture, arts, sport, santé, vie scolaire,…).Les séances plénières ont lieu au moins 2 fois par an, les commissions 1 à 2 fois par mois. Ces temps de réunion du CCEJ sont généralement organisés le mercredi ou le samedi. D’autres temps de rencontres et des sorties seront également organisés, en fonction des idées des conseillers jeunes.Les élus sont toujours accompagnés par des adultes qui les aident à organiser les échanges, les travaux et qui participent activement à l’élaboration des projets.Les candidat(es) :tous les enfants de CM1 et CM2 scolarisés en école publique et privée et résidants à Saint-Paul peuvent être candidats.Pour être candidat, il fallait:remplir la déclaration de candidature individuelle et faire signer l’autorisation parentale, remettre les documents à son enseignant(e).Pour désigner les conseillers :Tous les élèves de CM1 et CM2 scolarisés à Saint-Paul en école publique et privée les désignaient.Présentation des projets des candidats du 30 septembre au 4 octobre 2019Après s’être déclaré candidat (e), il fallait aller à la rencontre des autres élèves, parler de ses idées, de sa motivation et de son projet de conseiller jeune pour 2 ans.Élaborer son projet : quelles sont les grandes idées que je veux défendre et les actions concrètes que je proposeFaire connaître son projet : affiches, échanges avec les autres élèves en classe ou dans la cour,… chaque candidat doit pouvoir exprimer ses idées.





