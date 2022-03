Renouvellement des navires de pêche de La Réunion : La Commission européenne dit oui au régime d’aides d’Etat

Ces derniers jours, Gérard Zitte avait multiplié les interpellations des membres du gouvernement à propos de ces renouvellement.



"Cette validation vient couronner plus de 12 ans de demarches menées par la profession pour permettre aux pêcheurs de renouveler leur outil et travailler dans des conditions de sécurité", explique ce dernier.



Gérard Zitte se dit extrêmement heureux pour les professionnels de La Réunion, qui attendaient avec impatience cette issue.



Il tient à remercier l’ensemble des élus pour ce résultat, et notamment Stéphane Bijoux "pour son travail acharné à nos côtés ainsi que la présidente de Région, Madame Huguette Bello", qui avait de nouveau insisté lors du One Océan Summit à Brest sur l’impatience des pêcheurs réunionnais à pouvoir travailler en sécurité.