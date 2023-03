Actu Ile de La Réunion Renouvellement des membres de la Commission des menus

Par Ludovic Grondin - Publié le Mercredi 15 Mars 2023 à 10:37

Les mandats des parents au sein de la Commission étant arrivés à terme, la Ville a procédé au renouvellement de ce collège.



Pour rappel, six sièges sont disponibles (trois titulaires, trois suppléants) pour six parents élus représentants de parents d’élèves. Afin de garantir une représentativité de tout le territoire saint-leusien, le règlement prévoit deux parents (un titulaire, un suppléant) pour chaque secteur identifié : les bas, les mi-pentes et les hauts. La désignation des parents parmi les candidatures reçues se fait par tirage au sort.

Les appels à candidature ont été envoyés, en date du mardi 28 février 2023, aux directeurs/trices d’écoles à destination des parents d’élèves élus. La date limite de candidature était fixée au mardi 07 mars. A l’issu de cette date, 5 candidatures ont été reçues :



– 0 candidature pour le secteur “des bas” (élémentaire et maternelle de Saint-Leu Centre, Primaire Pointe des Châteaux, Primaire des Colimaçons, élémentaire et maternelle de l’Etang, maternelle La Fontaine)

– 2 candidatures pour le secteur “mi-pentes” (élémentaire et maternelle de Stella, maternelle de Grand-Fond, primaire Peyret Forcade, maternelle Elie, maternelle Piton, élémentaire Piton A, primaire Mario Hoarau)

– 3 candidatures pour le secteur “des hauts” (primaire le Plate, primaire des Camélias, primaire Chaloupe Centre, primaire Estella Clain, Primaire Bras-Mouton, primaire Notre Dame des Enfants)



Le tirage au sort a eu lieu le mercredi 08 mars, en présence des élus et parents ayant candidatés. A la suite du tirage au sort, ont été désignés les titulaires et suppléants suivants :



– Titulaires

Mme BRABANT (parent du Comité des parents d’élèves de l’école primaire de Stella)

M. ELIE (parent du Comité des parents d’élèves de l’école primaire Estella Clain)

Mme ZEMAKEL (parent du Comité des parents d’élèves de l’école Estella Clain)



– Suppléants

Mme TUPIN GUILLEMEAU (parent du Comité des parents d’élèves de l’école primaire Mario Hoarau)

Mme PRIANON (parent du Comité des parents d’élèves de l’école primaire Chaloupe Centre)



La prochaine commission des menus aura lieu le mercredi 05 avril 2023. Commission à laquelle seront invités à siéger les trois titulaires et les deux suppléants.

Pour en savoir plus sur la commission des menus, plus d’informations ici : https://www.saintleu.re/la-restauration-scolaire#commission