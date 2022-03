Société Renouvellement des flottes de pêche : "Une victoire pour la sécurité des pêcheurs ultramarins"

Après la validation par la Commission européenne du régime d’aides d’Etat au renouvellement de la flotte de pêche de La Réunion, le député européen Stéphane Bijoux salue "une victoire pour la sécurité des pêcheurs ultramarins" ainsi que "de nouvelles perspectives pour les jeunes". Ce sont ainsi 64 millions d'euros qui seront mis sur la table pour renouveler les flottes de pêche des RUP françaises. Par NP - Publié le Jeudi 3 Mars 2022 à 07:37

Renouvellement des navires de pêche de La Réunion : La Commission européenne dit oui au régime d'aides d'État À Bruxelles, la Commission européenne vient d’autoriser le renouvellement des flottes de pêche des RUP françaises dans le cadre de 5 régimes d’aides d’État pour un montant de près de 64 millions d’euros.



Cette décision, attendue depuis plusieurs années par les professionnels de la pêche, répond à des impératifs de sécurité pour les pêcheurs.



Le Député européen Stéphane BIJOUX affirme « qu’avec des bateaux plus modernes et en poursuivant les engagements pour la préservation des ressources halieutiques, nos pêcheurs pourront travailler dans de meilleures conditions et perpétuer notre pêche artisanale et traditionnelle. Cette mesure pourra aussi attirer vers les métiers de la mer toute une nouvelle génération de pêcheurs. »



Le Député européen réunionnais Stéphane BIJOUX et le Président de la Commission PECHE, Pierre KARLESKIND, se sont fortement mobilisés sur ce dossier. Pierre KARLESKIND s’était rendu à La Réunion, à l'invitation de Stéphane BIJOUX, pour se rendre compte des difficultés spécifiques de la pêche ultramarine et porter ensuite des messages forts auprès du Commissaire européen à l’environnement et à la pêche, Virginijus SINKEVICIUS.



Portée par le Président de la République Emmanuel MACRON, cette victoire pour les pêcheurs ultramarins est le résultat de la mobilisation collective du Parlement européen et du Gouvernement français, et en particulier de la Ministre de la Mer Annick GIRARDIN, du Secrétaire d’État Clément BEAUNE et du Ministre des Outre-mer Sébastien LECORNU.