Le 1er septembre 2019, le TCO, à travers sa Régie des ports de plaisance est devenu le gestionnaire du port de plaisance de Saint-Gilles-les-Bains, remplaçant ainsi la Chambre de Commerce et d’Industrie de La Réunion.Véritable vitrine touristique et économique de l’île, le port de Saint-Gilles-les-Bains qui regorge d’atouts peu exploités, est perçu comme vieillissant et peu attrayant.Après un diagnostic urbain et un état des lieux commercial du site établis lors de rencontres des acteurs du port, le TCO a lancé la procédure d’appel à projets pour le renouvellement des autorisations d’occupation temporaire qui arrivent à échéance au 31 décembre 2021.Ce renouvellement est une obligation légale mais aussi une réelle opportunité pour rénover l’offre et la cadrer dans une logique globale et qualitative.

