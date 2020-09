Revenir à la Rubrique TCO Renouvellement de la gouvernance d’Ileva : Pour une approche multifilières

Le comité syndical d’ILEVA (syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets) s’est réuni le lundi 31 août afin de procéder à la désignation de ses instances dirigeantes.



Le président de la Civis, Michel Fontaine a été réélu à la présidence. Emmanuel Séraphin, président du TCO, a été élu 1er vice-président du syndicat. André Thien Ah Koon, président de la CASUD, a été élu 2ème vice-président et Mohammad Omarjee, élu de la Civis, 3ème vice-président.



Rappelons qu’ILEVA est le Syndicat Mixte de traitement des déchets des microrégions Sud et Ouest de l’île de La Réunion. Il assure la compétence «Traitement des déchets ménagers et assimilés» des trois établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) du Sud et de l’Ouest de La Réunion : Territoire Côte Ouest (TCO), Communauté Intercommunale des Villes Solidaires (CIVIS) et Communauté d’agglomération du Sud (CASUD).



Le traitement des déchets constitue l’un des enjeux majeurs du développement durable de La Réunion. L’objectif poursuivi par ILEVA est de disposer d’un outil performant pour optimiser le traitement des déchets non dangereux et favoriser leur valorisation. Un des projets phares de la mandature sera de proposer aux Réunionnais une alternative au tout enfouissement, avec une mise en service, dès 2023, du projet RUNEVA.



Lors de son intervention, le président du TCO, Emmanuel Séraphin a tenu à rappeler les positions partagées et exprimées à l’époque contre la construction d’un incinérateur.



L’impératif d’une solution urgente dictée par la saturation du centre d’enfouissement de Pierrefonds a conduit ILEVA à porter le projet d’UVE (unité de valorisation énergétique) , dans le cadre d’une approche multifilières.



Emmanuel Séraphin a indiqué qu’il n’était plus question aujourd’hui de remettre en cause ce projet et que la participation du TCO à ILEVA s’inscrivait dans une démarche constructive et responsable.



Dans cette perspective, il a réaffirmé l’attachement du TCO au développement des filières de tri, de recyclage et de valorisation dont Cyclea est l’un des acteurs dans l’Ouest, et a insisté pour que la dimension multifilières portée par ILEVA se concrétise par des retombées effectives sur l’ensemble du territoire notamment en termes d’activités dans le secteur de l’économie circulaire et dans le respect de l’environnement.



Dans l’esprit d’une gouvernance partagée, le prochain conseil d’administration d’ILEVA prévu d’ici la fin de ce mois se tiendra dans les locaux du TCO.

