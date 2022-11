Rennes : Trois personnes retrouvées mortes dans une maison

Selon les premières informations obtenues par les enquêteurs, les victimes seraient un couple qui habitait la maison et leur fille âgée d’une vingtaine d’années.



Ce sont les collègues, inquiets de ne pas avoir eu des nouvelles de la petite famille, qui ont alerté les secours. Les policiers se sont rendus sur place le mercredi 23 novembre avec des techniciens en investigation criminelle ainsi qu’un médecin légiste et ont fait cette macabre découverte.



Les voisins connaissaient la famille, et s’interrogent sur les circonstances des décès : "Ce matin, les volets étaient fermés. Ça m’a surpris, témoigne un retraité. La dernière fois que j’ai vu le monsieur, c’était lundi dernier".



Les premières constatations mènent les enquêteurs à penser qu'il pourrait s’agir d’un double homicide suivi d’un suicide. L’homme se serait ôté la vie. Sa femme a été retrouvée allongée sur son lit et leur fille sur le sol de sa chambre, a indiqué le parquet de Rennes.