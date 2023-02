A la Une .. Renforcer sa mémoire sur le long terme : Comment procéder ?

La lecture serait bonne pour la mémoire, encore plus lorsqu'elle est faite à voix haute, selon une étude. Par P.J - Publié le Dimanche 5 Février 2023 à 07:51

Il existe une façon pratiquement infaillible de marquer durablement des informations dans notre esprit : il s’agit de la lecture à voix haute, rapporte 24 matins.fr.



Selon une étude publiée en 2017 et parue dans la revue Memorry menée par les professeurs Noah D. Forrin et Colin M. MacLeod, lire à voix haute est la manière la plus efficace de garder ses informations en mémoire. Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont comparé différentes façons d’apprendre des données écrites : en les lisant en silence, en écoutant quelqu’un d’autre les lire, en écoutant un enregistrement de soi-même et, enfin, en s’écoutant les lire en temps réel. Il en ressort que la lecture à voix haute et en temps réel est la méthode la plus efficace.



« La production est mémorable en partie parce qu’elle comprend une composante distinctive et autoréférentielle. Cela pourrait bien expliquer pourquoi la répétition est si précieuse pour l’apprentissage et la mémorisation : nous le faisons nous-mêmes, et nous le faisons de notre propre voix. Lorsque le moment est venu de récupérer l’information, nous pouvons utiliser cette composante distinctive pour nous aider à nous souvenir », indiquent les auteurs.



Il existe d’autres moyens qui peuvent également donner de bons résultats. Marmonner ou écrire des mots se sont également révélés être des productions améliorant la mémoire. Dessiner des images aide également.