Renforcer la coopération régionale

Le conseiller régional Wilfrid Bertile, en charge du co- développement régional, pêche et relations extérieures, a rencontré hier Ken Arian, CEO d Airports Holdings Ltd, ancien conseiller spécial au bureau du 1er Ministre mauricien. L’objectif de cette rencontre est de donner une nouvelle impulsion au tourisme régional fortement impacté par la crise sanitaire mondiale.



" La Réunion et Maurice sont des îles soeurs. En tant que Président des iles Vanille je tiens à resserrer les liens avec Maurice pour un partenariat gagnant- gagnant et ainsi relancer la coopération régionale ".

W. Bertile, Conseiller Régional de La Réunion