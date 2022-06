Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Renforcement et extension du dispositif régional "Ressourcement étudiant"



Réunie ce vendredi 3 juin sous la présidence d’Huguette Bello, la Commission Permanente de la Région Réunion a approuvé le renforcement et l’extension du dispositif régional « Ressourcement étudiant » qui s’adressera désormais à tous les étudiants réunionnais en mobilité, en métropole ou à l’étranger.



Pour rappel, ce dispositif « Ressourcement étudiant » est proposé depuis le 4 mai 2022 par la Région Réunion. Dans le contexte économique actuel qui amplifie les difficultés financières, la collectivité régionale a souhaité apporter son soutien aux jeunes Réunionnais en mobilité, en leur permettant de rentrer auprès de leur proches une fois par an tout au long de leur cursus. Cette aide s’étend également aux étudiants en mobilité désirant effectuer un stage à La Réunion dans le cadre de leur formation.



Concrètement, le dispositif prend la forme d’un bon « Ressourcement étudiant ». Le montant de l’aide est déterminé en fonction des revenus du foyer fiscal des parents :

➢ Pour la tranche 1 (revenu fiscal de référence compris entre 0 et 65 000 euros) : un bon de 800 euros

➢ Pour la tranche 2 (revenu fiscal de référence de 65 001 à 105 000 euros) : un bon de 400 euros

Suite à la décision de la commission permanente de ce jour, l’ensemble des étudiants réunionnais en mobilité peut bénéficier du dispositif quel que soit la bourse dont ils bénéficient (bourse du CROUS – bourse de la Région – bourse du Département). Les étudiants qui ont acheté leur billet depuis le 29 avril 2022 peuvent bénéficier, de manière rétroactive, d’un remboursement à la hauteur du montant du bon. Ce remboursement est possible jusqu’au 29 juin 2022 pour permettre aux étudiants insuffisamment informés de pouvoir bénéficier de l’aide.



Les dossiers de demande d’aide sont disponibles sur le site internet de la Région Réunion :

Informations et prise de rendez-vous : 02.62.67.18.95





