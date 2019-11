Rubrique sponsorisée Renforcement de l’offre Car jaune





Le réseau interurbain Car Jaune transporte environ 5,2 millions de passagers par an pour 7,7 millions de km parcourus annuellement.

A l’écoute des usagers du réseau, la Région Réunion poursuit l’évolution du réseau Car Jaune pour le rendre plus pratique, plus fiable et plus attractif. L’objectif est d’améliorer le service pour les usagers quotidiens du Car Jaune mais aussi de fidéliser les usagers occasionnels et attirer une nouvelle clientèle avec une offre de transports de qualité et des solutions innovantes au plus proche des besoins des voyageurs.



RENOUVELLEMENT DE LA FLOTTE PRENDRE DE LA HAUTEUR AVEC LES CARS À ÉTAGE



Suite au transfert de la compétence de Transport Interurbain, la Région Réunion a inauguré en mars 2017 le 1er car à étage qui officialisait la première mise en service de ce type de véhicule sur le réseau Car Jaune, et plus largement sur toute l’île.

Le choix de ce véhicule de grande capacité a été fait à l’origine pour répondre aux constats de saturation sur certaines parties du réseau Car Jaune mais aussi parce qu’il apportait un niveau de prestations jusqu’ici inexistant sur l’île.



L’exploitation de ce 1er véhicule a été une réussite non seulement parce qu’il répondait aux besoins des usagers, mais aussi parce qu’il a été plébiscité par ces derniers (et les conducteurs) qui constatent concrètement une amélioration de leur quotidien sur le réseau Car Jaune.



Avec ses 4 mètres de haut, ses 82 places assises (au lieu de 49 dans un véhicule de type Low Entry), chaque nouveau car à étage propose un niveau de prestation encore jamais vu à La Réunion et surtout répond aux problèmes de saturation sur le réseau.

Outre le fait d’être équipé de ports USB, d’écrans d’informations, de vidéo-protection, du wifi, de valideurs de titres de transport « sans contact » et permettant le paiement par carte bleue (« Open Payment »), ce véhicule est plus respectueux de l’environnement de part son système de motorisation répondant à la norme européenne de pollution Euro 6. Il est également pourvu d’une soute à bagages d’un grand volume permettant d’embarquer les bagages ou encore les vélos. Par ailleurs l’accès est rendu toujours facile au rez-de-chaussée pour toutes les PMR.



La mise en circulation des cars à étage sur le réseau Car Jaune s’inscrit dans la politique mise en place par la Région Réunion pour permettre aux Réunionnais de mieux se déplacer sur l’île. Avec l’acquisition de ces 3 véhicules à étage supplémentaires, la Région Réunion entend répondre aux besoins des usagers, résoudre les problèmes de saturation sur le réseau et montrer sa capacité à développer le transport en commun moderne sur l’île, avant la mise en service du RunRail.





LIGNES SUR LESQUELLES LES CARS À ÉTAGE VONT ÊTRE AFFECTÉS :



DANS LE BASSIN OUEST

➜ O1 : Saint-Pierre/Saint-Denis par la route des Tamarins

➜ O2 : Saint-Pierre/Saint-Denis par les bas



DANS LE BASSIN EST

➜ E1 : Saint-Benoît /Saint-Denis express

➜ E2 : Saint-Benoît/Saint-Denis semi-express





LES ISUZU : DES VÉHICULES OPTIMISÉS



Le contrat de Délégation de Service Public prévoyait initialement le renouvellement en année 6 (2020) de 10 Midibus (type Wing). Les véhicules de type Wing affectés principalement sur les lignes T et ZO connaissent des problèmes techniques récurrents. Par ailleurs, leurs caractéristiques techniques ne sont pas adaptées aux besoins commerciaux des lignes T et ZO qui desservent des secteurs touristiques et l’aéroport (notamment par l’absence de soutes).



Aussi, la Région Réunion (Autorité Organisatrice), sur proposition du Délégataire, a validé le remplacement des 10 véhicules Wing par un nouveau type de véhicule dans la catégorie Midibus.



Le choix des nouveaux véhicules s’est ainsi porté sur celui de type ISUZU VIZIGO qui répondent aux besoins des lignes T et ZO et dont le Délégataire a fait l’acquisition pour 10 unités.



Ces véhicules sont par ailleurs plus adaptés à la desserte de l’aéroport du fait de la présence de soutes à bagage.





RÉPARTITION DU BUDGET



➜ Coût d’achat et équipement des 3 cars à étage (acquisition Région et mise à disposition au délégataire) :

1,6 M€ D’ACHAT +

13 K€ D’ÉQUIPEMENT



➜ Coût d’achat des 10 Isuzu (acquisition par le délégataire) :

1,9 M€ D’ACHAT +

87 K€ D’ÉQUIPEMENT



➜ Coût de fonctionnement des 4 cars à étage :

0,9 M€/AN



➜ Coût de fonctionnement des 10 Isuzu :

1 M€/AN

RENFORCEMENT DE L’OFFRE DE TRANSPORT UNE NOUVELLE MOBILITÉ FACILITÉE



Depuis le 9 mai 2019, le réseau Car Jaune évolue avec une offre plus adaptée aux besoins des Réunionnais.

Ces changements ont pour objectifs de permettre au réseau régional de s’adapter aux enjeux de déplacements du territoire afin d’améliorer le quotidien des voyageurs et leurs conditions de transport et s’inscrivent dans le programme d’amélioration du réseau de transport interurbain porté par la Région Réunion.



Des horaires différenciés afin de mieux s’adapter aux conditions de circulation



➜ Lundi au Vendredi en Périodes Scolaires

➜ Samedi Toutes Périodes et Lundi au Vendredi en Vacances Scolaires

➜ Dimanche et Jour Férié Les horaires sont à consulter sur le site



Une offre cohérente avec les besoins des voyageurs



➜ La ligne O4 fonctionne les Dimanches et Jours Fériés en remplacement de la ligne O3

➜ La ligne E2 dessert l’arrêt Lastic La Mare les Dimanches et Jours Fériés.

➜ La ligne E3 dessert l’arrêt Ecole Quartier Français du Lundi au Samedi mais ne fonctionne pas les Dimanches et Jours Férié

➜ L’arrêt Roland Garros devient l’arrêt Barachois





UNE DESSERTE DE L’AÉROPORT AMÉLIORÉE



Car Jaune renforce la desserte de l’aéroport Roland Garros avec des nouveaux véhicules plus grands et équipés de soutes à bagages.

La ligne ZO et la Ligne T desservent l’aérogare avec 16 départs par jour en semaine, entre 7h et 19h30. Ces lignes permettent aux usagers de rejoindre Saint-Denis, Saint-Pierre et les villes balnéaires de la côte Ouest au départ l’aéroport.



LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DES VOYAGEURS Le numérique devenant un véritable outil de lien avec l’usager, Car Jaune se rapproche de ses voyageurs grâce au digital. Le réseau propose des nouveaux services et outils qui permettent de simplifier les déplacements.





CARTE YPASS



Afin d’offrir les avantages de l’outil sans contact à tous les usagers Car Jaune qu’ils soient réguliers ou occasionnels, la carte yPass a été lancée en avril 2018. Elle permet de recharger tous les titres sur un même support (abonnement, ticket unitaire, carnets de 5 tickets …) en point de vente, chez un dépositaire ou directement en ligne sur le site





M-TICKET : UNE NOUVEAUTÉ ATTENDUE



C’est la possibilité d’acheter et de valider un ticket unitaire directement depuis un smartphone qui devient un titre de transport !

Il suffit de télécharger l’application M-Ticket Car Jaune disponible sous Android et Apple, d’acheter son titre et de le valider en montant à bord d’un Car Jaune directement sur son smartphone.





LES INFORMATIONS EN TEMPS RÉEL : UN SERVICE PRATIQUE QUI CHANGE LA FAÇON DE VOYAGER



La modernisation des outils d’aide à l’exploitation qui permet de suivre les véhicules en temps réel, offre depuis octobre 2018 une information aux voyageurs accessible actualisée en permanence.



L’usager peut accéder de 3 façons différents aux informations en temps réel :

➜ Les QR Code aux arrêts : des QR Code sont présents à tous les poteaux des arrêts Car Jaune. Il suffit de les flasher pour connaître l’heure de passage en temps réel des prochains bus.

➜ de connaître les horaires précis des arrivées et départs de l’ensemble des lignes qui desservent la gare.

➜ Les informations sur les horaires sur le site Internet





DÉCOUVRIR LE RÉSEAU CAR JAUNE DE MANIÈRE LUDIQUE



Du 20 décembre 2019 au 20 janvier 2020, Car Jaune organise une grande chasse au trésor afin de faire connaître ses 29 dépositaires Car Jaune. Un mois durant lequel les Réunionnais pourront explorer l’ensemble de l’île et découvrir un maximum de partenaires Car Jaune au fur et à mesure de leurs déplacements. L’application Baludik (téléchargeable sur Google Play et App Store) invitera les utilisateurs à se rendre chez chaque dépositaire à l’aide d’indices, sous forme d’énigme ou de code, qu’ils devront décrypter afin de découvrir leur emplacement exact et valider différentes missions.



En complément de cette chasse au trésor, une offre de quatre parcours localisés autour des quatre principales gares (nord, est, sud et ouest) sera proposée essentiellement à destination du jeune public et des familles.

Pour rendre l’expérience plus immersive, une mascotte accompagnera les visiteurs dans un story-telling captivant. Par le jeu, de nombreux messages pédagogiques seront véhiculés auprès des participants sur les thèmes prioritaires pour le réseau (histoire de Car Jaune, sécurité, incivilités, découverte du territoire...).



LE PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE, UNE PREMIÈRE À LA RÉUNION

LA MOBILITÉ, UN ENJEU RÉGIONAL

LA CARTE RÉUNIPASS : UN SEUL TITRE DE TRANSPORT



Les cartes RéuniPass sont interopérables avec tous les systèmes de billettique présents sur l’île : elles sont acceptées et désormais validées sur l’ensemble des réseaux urbains et interurbains.





LE CALCULATEUR RÉGIONAL : UN OUTIL INDISPENSABLE



Avoir une vision complète de l’ensemble de son trajet, en transports en commun, combinant plusieurs réseaux, voilà ce que propose le calculateur d’itinéraire. Simple d’utilisation, il suffit de renseigner les lieux de départ et d’arrivée et d’indiquer la date et l’heure.

Le calculateur d’itinéraire propose un calcul intelligent avec l’arrêt le plus proche et le parcours le plus rapide en combinant l’ensemble des réseaux de transports en commun de l’île (réseau Alternéo, Car Jaune, Citalis, Estival, Kar’Ouest, CarSud). Il peut également combiner ces propositions à du vélo ou voiture.





DÉVELOPPEMENT DE DÉPLACEMENT DOUX



Afin de s’adapter aux enjeux du déplacement du territoire et de proposer une offre adaptée aux besoins des voyageurs, - notamment sur le 1er ou le dernier kilomètre, avant ou après avoir emprunté les transports en commun -, Car Jaune lance une expérimentation de son service de trottinette : Trace Car Jaune. 15 ambassadeurs Trace Car Jaune seront choisis pour tester les trottinettes durant 2 mois et faire part de leurs expériences.



Pour devenir ambassadeur Trace Car Jaune, rien de plus simple : il faut être majeur, avoir une carte yPass nominative Car Jaune et remplir le formulaire de préinscription disponible sur le site internet de Car Jaune ou en points de vente.



