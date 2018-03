René-Paul Vitry s'impose sur le Trail Bourbon

Victoire finale pour René-Paul Vitry en 11h56mn. Il a effectué la descente en 35 minutes depuis le Colorado et a franchi la ligne d'arrivée au Stade de la Redoute à 17h56. Il devance Jean-Eddy Lauret qui termine en deuxième position, 12h41mn de course, et Guillaume Bernardin en 12h58mn .



René-Paul Vitry remporte cette course, après un départ à 6heures ce matin de Cilaos. Toujours dans le peloton de tête de course, il a pris l'avantage et la tête de la course au point de passage décisif de la Possession. Jannick Sery n'a pas pu suivre et a du abandonner.



Une belle victoire, après son succès sur la course de l'Arc-en-Ciel en juin dernier.