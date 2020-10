Rubrique sponsorisée Rendu de l'évaluation du Schéma d'aménagement régional

Dans le cadre de sa compétence en matière d’aménagement du territoire, la Région Réunion élabore le Schéma d’Aménagement Régional (SAR), document-cadre approuvé par décret en Conseil d’État. Par La Région Réunion - Publié le Mercredi 7 Octobre 2020 à 13:41 | Lu 461 fois





Pour engager la révision du SAR (2011-2021), la Région Réunion a réalisé une évaluation de sa mise en oeuvre conformément à l’article L. 4433-7 du Code Général des Collectivités Territoriales. Sur cette base, la collectivité régionale pourra délibérer sur son maintien en vigueur ou sur sa mise en révision complète ou partielle. La mise en application de cette démarche, engagée en 2018, a été confiée à un bureau d’études puis à l'agence d'urbanisme AGORAH.



Ce mercredi 7 octobre, le rendu de l’évaluation du SAR a ainsi été présenté lors d’une commission présidée par Fabienne COUAPEL-SAURET, conseillère régionale déléguée aux déplacements, transports et au SAR, aux côtés du SGAR, des représentants du Département, des 24 communes, des EPCI, bailleurs sociaux, associations, chambres consulaires…



"Le travail collaboratif, participatif mené sur le SAR, par l'équipe régionale et les partenaires, a permis une évaluation fine de qualité. Nous franchissons aujourd'hui une nouvelle étape. Le SAR est un document stratégique qui nécessite une certaine stabilité adaptable, pour conduire des politiques publiques responsables au service de la population et correspondre aux attentes sociétales", a souligné Fabienne Couapel-Sauret, conseillère régionale déléguée aux transports et déplacements, au Monorail et au SAR.



L’évaluation a ainsi permis de mettre en exergue les données suivantes :



✔ Aménagement du territoire

Le volet aménagement du territoire s’appuie sur les axes suivants : le principe d’économie d’espace, la préservation des espaces agricoles et naturels, la biodiversité comme enjeu principal, la préservation de l’identité, la qualité des paysages et du patrimoine. Le SAR s’est révélé être un levier contre l’étalement urbain. À ce jour, le territoire réunionnais possède un potentiel de réserve foncière (zones U et AU des PLU) d’environ 3 000 ha.



Données chiffrées

• diminution de la consommation foncière au profit de l’urbanisation (500 ha/an en 2008 à 130 ha/an en 2019),

• déclassement des terres agricoles (600 ha en 2020 sur les 1 300 ha autorisés par le SAR)

• +387 ha de zones urbaines denses et +464 ha de zones étalées.



✔ Logement

Sur le volet logement, les objectifs demeurent : retrouver un marché du logement adapté à la demande et mettre la priorité sur la production de logement social, préserver l’identité et la qualité des paysages et du patrimoine, préserver l’équilibre des ressources.



Données chiffrées

• un parc de 378 000 logements en 2019 (38% de logements sociaux sur les 40% prescrits par la

SAR),

• un rythme annuel de production de 6 600 logements/an contre 7 700 attendus, soit un rythme

annuel de 85%,

• une production de logements majoritairement privés sur l’ensemble du territoire, sauf sur le bassin de vie Est où la production de logements sociaux est de 66%,

• une dynamique de construction en déséquilibre avec l’armature urbaine du SAR : 27% des nouveaux logements sont localisés dans les villes-relais, 26% dans les pôles principaux et 19% dans les pôles secondaires.

• 76% de la production concentrée dans les espaces urbains de référence du SAR, soient les zones U et AU des PLU.



✔ Équipements et services

Sur le volet équipements et services, la cohérence avec l’armature du SAR est respectée : maintien de la cohésion territoriale autour des bassins de vie et développement de filières d’excellence.



Données chiffrées

• des zones d’activités économiques de production concentrées sur les pôles principaux et secondaires de l’armature urbaine du SAR (au total 88 ZAE sur le territoire),

• sur les 4 pôles d’activités à vocation régionale (PAVR), seul celui de l’Est n’est pas encore mis en oeuvre,

• la limitation à 5% des commerces, services et équipements dans ces ZAE a été respectée par les communes via leur PLU.



✔ Activité économique

Sur le volet activité économique, aux enjeux précédemment cités, se rajoute l’ouverture du territoire et son rayonnement régional à travers la réalisation d’infrastructures économiques majeures prévues au SAR telles que l’extension du Grand Port Maritime et l’extension de l’aéroport de Gillot.



✔ Déplacements

Sur le volet déplacements, il s’agit de favoriser les transports collectifs et les interconnexions avec les modes doux pour une meilleure mobilité, d’organiser la cohésion territoriale autour de bassin de vie, de réduire la part des énergies fossiles.



Données chiffrées

• un flux de déplacement domicile travail extrêmement important (1,7 millions de déplacements / jour en voiture individuelle, soit 66% de l’ensemble des flux),

• une forte augmentation des déplacements vers les bassins de vie Ouest et Nord

• la réalisation d’infrastructure dédiée au TCSP dans les pôles principaux

• la part des déplacements domicile travail en transports en commun stable depuis 2011, soit 5%.



✔ Impact de l’aménagement du territoire sur les ressources



Données chiffrées

• une dépendance à l’énergie fossile encore trop forte (13% de nos besoins énergétiques sont couverts par de l’énergie renouvelable),

• réalisation des extensions de la centrale de Bois Rouge et de celle du Gol prévues au SAR,

• une ressource en matériaux de carrière préservée par le SAR (production annuelle de 5 millions tonnes/ an pour répondre aux attentes de la population),

• la préservation des carrières identifiées au SAR a été repris par les documents d’urbanisme locaux SCOT et PLU,

• un taux de déchets enfouis qui diminue légèrement (volume de production de déchets aménagés assimilés (DMA) par habitant est passé de 654 kg/ha en 2011 à 634 kg/ha en 2018. Le taux d’enfouissement est passé de 73% en 2011 à 62% en 2018).



✔ Qualité de l’eau



Données chiffrées

• 14 nouvelles STEP ont été réalisées ou réhabilitées depuis 2010 doublant ainsi les capacités d’épuration,

• taux de raccordement à l’assainissement collectif passé de 47% en 2012 à 52% en 2019.



✔ Impact de l’aménagement du territoire sur les espaces agricoles et naturels



Les espaces agricoles et naturels sont fortement protégés par le SAR et repris par les PLU et les SCOT à travers des zonages spécifiques, notamment à travers une consommation d’espace agricole et naturel au profit de l’urbanisation limitée et encadrée.



