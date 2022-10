Communiqué Rendez-vous les 7 et 8 octobre au Jardin de l’État pour découvrir le village de la prévention

Comme l'année passée, le Département met à disposition de 25 associations de prévention dans la santé le Jardin de l'État. Le public est invité à venir y découvrir des ateliers pour lutter contre les comportements addictifs, dans un cadre ludique. Par NP - Publié le Mercredi 5 Octobre 2022 à 14:17

Dans le cadre de la 5e édition de la Journée Sans Alcool (JSA) et du lancement de la « Semaine de prévention des conduites addictives et des comportements à risque chez les jeunes », un village de la prévention sera érigé les 7 et 8 octobre 2022 au Jardin de l’État. Fidèle au rendez-vous, le Département met une nouvelle fois le site, à disposition de la Fédération régionale d’addictologie de la Réunion (FRAR 974) et de ses partenaires. « A travers cette nouvelle édition, nous renforçons notre engagement en faveur de la lutte contre les addictions et notre collaboration de longue date avec le Dr Metté, référent de la FRAR, et son équipe » a déclaré Jean-Marie Virapoullé, Vice-président du Département délégué à la Prévention santé, à l’occasion de la présentation des événements organisée au CHU de Bellepierre le 3 octobre.



Il a rappelé les actions menées par le Département dont la vaste campagne de communication intitulée « Refuse Résiste » à travers les affichages devant les collèges et le spot vidéo qui a été réalisé à cet effet. « Dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté, nous allons amplifier nos actions dans le domaine de la prévention contre les addictions : le financement de nouvelles actions figure à l’ordre du jour de la prochaine Commission permanente de ce mois d’octobre » a indiqué Jean-Marie Virapoullé, avant de revenir sur la 5e JSA : « Cette année, en plus de la présence d’un stand du Département au cœur du Village de la Prévention au Jardin de l’État, nous avons aussi contribué à la réalisation du nouveau spot de sensibilisation. La participation active du Conseil départemental des Jeunes (CDJ) est également à souligner » a-t-il indiqué. En effet, des jeunes élus du CDJ ont participé au tournage de cette vidéo qui verra aussi la participation de plusieurs champions péi d’arts-martiaux. Ils seront présents sur les Villages pour animer un atelier ludique de composition de « cocktail sans alcool », de manière à prouver que les jeunes peuvent faire la fête sans être sous effet. Une quinzaine de membre du CDJ participeront aussi à la désormais traditionnelle Marche blanche contre les addictions.

460 décès liés à l'alcool par an à La Réunion



L’édition 2022 de la JSA sera parrainée par l’artiste Tias qui composera une chanson dédiée à l’événement avec toutes les personnes qui veulent venir, lors de l’enregistrement à la Cité des Arts à Saint-Denis ce jeudi 6 octobre. Les 7 et 8 octobre, rendez-vous au Village de la prévention au Jardin de l’État. Rappelons qu’à La Réunion, l’alcool est à l’origine du décès de 460 personnes tous les ans. C’est sur notre territoire qu’on enregistre : le plus haut niveau de mortalité liée à l’alcool des plus de 50 ans en France et le taux le plus élevé de passages aux urgences liés à l’alcool. L’île détient aussi le triste record des syndromes d’alcoolisation fœtale (SAF) à l’échelle nationale avec 1,12 cas/1000 habitants. Jean-Marie Virapoullé a insisté sur la nécessité, pour tous les partenaires de travailler ensemble : "Le chemin à parcourir contre ce fléau est encore long, certes. Mais ensemble, nou tiembo, nou larg pa. Nou lé kapab."