Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Rendez-vous ce samedi 17 septembre au Camping de l’Hermitage à l’occasion de la Semaine Européenne de la Mobilité !

Dans le cadre de la 22ème édition de la Semaine Européenne de la Mobilité, des activités ludiques et découvertes seront proposées au public gratuitement au Camping de l’Hermitage ce samedi 17 septembre de 9h à 17h. Petits et grands pourront s’essayer aux différents modes de déplacement doux et alternatifs : quad-bike, vélo à assistance électrique, vélo couché, Rosalie Run’, grimpe aux arbres, trottinette électrique… Autant d’activités qui vont, à coup sûr, ravir les visiteurs et les faire réfléchir dans leur mode de déplacement au quotidien.

À l’occasion de la Semaine Européenne de la Mobilité, le Camping de l’Hermitage accueille plusieurs animations dans le cadre de cette semaine particulière, qui se déroule du 16 au 22 septembre. Une 22ème édition qui nous amène à nous interroger sur nos modes de déplacement. L’occasion d’adopter une démarche éco-citoyenne pour les petits et grands trajets de notre quotidien. Sous thème de “Pour de meilleures connexions, combiner les mobilités !”, cette manifestation a pour objectif d’inciter le plus grand nombre de Réunionnaises et de Réunionnais à privilégier les déplacements doux et alternatifs à la voiture particulière : transports publics, covoiturage, auto partage mais aussi vélo ou vélo à assistance électrique (VAE), trottinette, rollers, skate…

Ville moderne et responsable, la Ville de Saint-Paul, a souhaité marquer le coup en proposant de nombreuses activités telles que la découverte de la slack-line, une balade en quadrix, fauteuils à assistance électrique… Aussi dans le cadre de la Semaine Européenne du développement durable, divers ateliers et animations seront proposées au public comme la confection de sac cabas par l’association les Voiles de Marguerite ou encore la sensibilisation aux méfaits du soleil sur la peau.

La Commune de Saint-Paul participe activement au développement des modes de déplacement doux au quotidien. Labellisée Ville Active et Sportive, la Commune s’engage dans une multitude d’opérations sur le long terme, affirmant l’engagement de la Municipalité à faire de Saint-Paul, une ville durable et écologique, ainsi qu’un territoire vélo.

Ainsi, afin d’accompagner et d’encourager les Réunionnais à opter plus régulièrement pour un mode de transport doux, la Ville de Saint-Paul aménage son territoire : améliorations des pistes cyclables, création d’un itinéraire cyclable dans le lit de la Ravine La Plaine, pose d’arceaux dans le centre-ville, sensibilisation dans les écoles grâce au dispositif “Savoir Rouler”, déploiement d’un dispositif d’aide aux Saint-Paulois pour l’acquisition de Vélo à Assistance Électrique… Les initiatives ne manquent pas pour privilégier des modes de transports plus respectueux de l’environnement.

Alors, rendez-vous ce 17 septembre au Camping de l’Hermitage, de nombreux jeux et animations vous y attendent !











Dans la même rubrique : < > Le maire Emmanuel Séraphin en visite à l’école maternelle Ravine Trois-Bassins Le conseil municipal détermine la nouvelle liste des adjoints