Rendez-vous ce mercredi 28 septembre à la Gare routière de Saint-Paul pour la Journée Mondiale de la contraception et du droit à l’avortement

La Ville de Saint-Paul, labellisée “Ville Santé OMS” s’engage pour la Journée Mondiale de la contraception et du droit à l’avortement. La manifestation se déroulera le mercredi 28 septembre 2022 de 9h à 15h à la Gare routière de Saint-Paul.



La Commune de Saint-Paul, via son dispositif Karavàn Santé, en partenariat avec le Centre Hospitalier Ouest Réunion (CHOR), les associations ARPS (Association Réunionnaise pour la Prévention des Risques liés à la Sexualité), Dépist’Ouest, le planning familial 974, le réseau Kar’Ouest, s’inscrit dans une démarche de sensibilisation, de prévention et de conseil santé autour de la contraception et de droit à l’avortement.