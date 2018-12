<<< RETOUR CINOR

Rendez-vous “brocante” à La ressourcerie Léla CINOR La ressourcerie Léla de la Cinor organise ce samedi 8 décembre à la Mare, de 8h30 à 16h, une vente d’objets divers: mobiliers valorisés, vaisselles, électroménagers, meubles en palettes, etc., à des prix très attractifs.



Valoriser les déchets, c'est l’un des axes forts du projet de territoire de la Cinor. Une démarche éco-attitude, qui plus est, créative d’emploi.



«La raréfaction des ressources d’une part, l’accumulation des déchets de l’autre, obligent nos sociétés à se pencher sur un autre modèle de consommation, moins vorace en matière première, moins générateur de déchets», explique la Cinor.



Réutliser, ne pas jeter ! Pour sa part, l'ADRIE, association porteuse de l'événement, satisfait amplement à ce slogan

L'action de valorisation de la structure s’étend ainsi aux palettes de bois, lesquelles sont transformées en meubles "made in Réunion", mais aussi aux mobiliers valorisŽés, vaisselles, ŽélectromŽénagers, etc.



Ce sont ces produits, issus de la valorisation, que les acheteurs potentiels pourront retrouver ce samedi 8 décembre de 8h30 à 16h.



Une série de réalisations appelées à prendre place, début 2020,au sein d'un futur show room en phase de réalisation à La Mare dans le cadre d'un portage financier de la Cinor.





3000 mètres carrés à usage de ressourcerie-recyclerie On rappellera que la même démarche de valorisation est effectuée en direction des Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (D3E). Les équipements récupérés sont soit démantelés, soit, pour ceux susceptibles d’être réparés et remis dans un circuit.



Ils peuvent faire à nouveau le bonheur , à un coût moindre, de ceux qui ne peuvent - ou ne veulent - pas forcément acheter du neuf.



Aux D3E valorisés s'ajoutent les tissus et linges divers, textiles et chaussures.

“Tout peut être valorisé”, insiste Axel Naillet, directeur de l'ADRIE., qui est reconnaissant à la Cinor de donner corps au concept.



La Cinor met en effet à disposition des trois associations du territoire Nord impliqués dans cette action de valorisation (ADRIE, Titang Récup et l'APSM ) un bâtiment de 3000 mètres carrés à usage de ressourcerie-recyclerie.













Projet d'une seconde ressourcerie à Bagatelle Le dispositif appliqué est en tous points bénéfique.



Cette démarche de valorisation contribue en effet à la réduction de l’impact environnemental, et notamment du bilan carbone; de même, permet de fournir du mobilier, un ordinateur ou des vêtements à bas prix et, enfin, un emploi à des personnes ayant des difficultés à s’insérer dans le marché du travail.



Initiée depuis fin 2015 par la Cinor, ce projet qui a généré initialement la création de 36 emplois aidés, en compte aujourd’hui 14 de plus.



Avec les encadrants, ce sont en fait plus de 50 emplois qui se sont développés autour de l’idée un peu folle que nos poubelles contiennent de l’or !



De fait, la Cinor projette de réaliser une seconde ressourcerie à Bagatelle,celle-ci devant s'insérer au sein du pôle environnemental de Bagatelle, site de l'actuelle déchetterie ouverte début 2018.





> Ressourcerie Lela: Zac La Mare 10 allŽe Cocos Robert 97438 Ste Marie – Ouvert du lundi au vendredi - 8h -12h et 13h -16h T0692 95 33 26





CINOR

Dans la même rubrique : < > PCAET de la Cinor, donnez votre avis ! Cinor : Ouverture de l'enquête publique du projet de transport par câble