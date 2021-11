Rubrique sponsorisée Rendez-vous aux festivités du Dipavali le 13 novembre à Saint-Paul

En cette fin d'année 2021, la Ville de Saint-Paul est au rendez-vous des célébrations du Dipavali. Afin de proposer au grand public un programme riche en découvertes, initiations et divertissements, les services de la mairie et les associations travaillent de concert afin que le Dipavali garde sa place de manifestation culturelle incontournable dans le calendrier évènementiel de la Ville.

Ainsi, une conférence de presse a été organisée à la Maison Serveaux en présence des élus, Dominique VIRAMA-COUTAYE, adjoint de quartier délégué aux associations, Suzelle BOUCHER, 2ème adjointe déléguée à la Culture et Jacqueline CARPIN, conseillère municipale en charge du lien entre les différents cultes et la mairie.

Sans aucun doute la plus grande fête nationale indienne, le Dipavali est célébré par tous les gens quels que soient leurs niveaux dans la société, de l’Himalaya au nord au Cap Kanyakumârï à la pointe sud de l’Inde.

Aussi, Les animations du Dipavali, demeurent incontournables dans le calendrier culturel de la Ville de Saint-Paul. Elles contribuent en effet à ces temps d’échanges et de rencontres qui permettent, à partir d’une fête issue d’une diaspora, mais ouverte à toutes les franges de la population, de consolider ou de recréer ce lien de solidarité qui fait le peuple créole de La Réunion.

C’est en somme l’invitation faite par les élus de la Ville de Saint-Paul afin de continuer à profiter de la programmation initiée dans le réseau de lecture publique depuis le mercredi 3 novembre.

Ateliers de confection de kolam et de décoration sur lampes, lecture de contes indiens, découverte de la gastronomie indienne à travers des échanges de recettes, ateliers de tatouages au henné, tout a été préparé avec les responsables et le personnel des bibliothèques et médiathèques afin d’accueillir le public, souhaitant participer aux activités, dans le respect de la réglementation sanitaire en vigueur.

Points d’orgue du Dipavali à Saint-Paul, le village et les spectacles qui se tiendront à la Maison Grand Cour, Chaussée Royale, vous permettront de profiter d’un voyage à destinations de l’Art oriental indien avec des performances de danses et musiques des associations saint-pauloises et des artistes confirmés tels Sazed Ul Alam et Subbhash Dhunoohchand.

Le Bharata Natyam, danse sacrée millénaire et interprétation scénique de la mythologie hindoue, offrira aux spectateurs une escale chorégraphique proposée par Oumarani CANNANE et les élèves du CRR de Saint-Pierre et de Saint-Paul.

À n’en pas douter, le Dipavali 2021 à Saint-Paul se met aux couleurs de l’Inde et nous vous invitons à retrouver les déclinaisons de la fête de la lumière le samedi 13 novembre, dès 13h30 à la Maison Grand Cour, tout en respectant la réglementation en vigueur.