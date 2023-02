Rendez-vous au tribunal pour le motocycliste qui s'amusait à faire des roues arrière

Les motocyclistes de l’E.D.S.R, appuyés par les gendarmes des compagnies et les militaires de la réserve opérationnelle de la Gendarmerie, ont procédé à de nombreux contrôles des mobilités sur les routes de l’île, en ciblant les infractions graves génératrices d'accidents.



Carton rouge pour un jeune motocycliste qui circulait vendredi en fin d’après-midi avec sa « Husqvarna 690 » sur la R.N.1 A entre Etang-Salé et la Pointe au Sel à St-Leu, en réalisant des roues arrières sur cet axe très chargé. Les motocyclistes de la brigade mobile de de la Rivière-St-Louis ont mis fin à ces figures acrobatiques, et lors des vérifications de l’engin, ont constaté deux pneumatiques lisses, un échappement modifié et l’absence des rétroviseurs. Ce jeune délinquant routier devra expliquer son comportement irresponsable devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre. En attendant, son deux-roues a été placé en fourrière.



Vendredi soir de 21h à 1h, les motocyclistes de St-Benoît renforcés par les gendarmes et les policiers municipaux de Sainte-Marie ont opéré un contrôle des mobilités sur la R.N.2, secteur Duparc, ayant pour objectif principal les excès de vitesse. Huit conducteurs ont été interceptés en excès de vitesse au moyen du véhicule rapide d’intervention dont deux pour des dépassements de la vitesse autorisée supérieur à 50 km/h. Quatre conducteurs se sont vus notifier une rétention du permis de conduire et deux voitures ont été placées en fourrière administrative.



11 pilotes de cyclomoteurs ont été verbalisés pour le non-respect de l’interdiction de circulation permanente sur le tronçon de la R.N 2, entre l’échangeur de Duparc et l’échangeur de la Ravine des Chèvres. Au total, 27 infractions ont été constatées au cours de cette opération sur le secteur Est.



Dimanche entre 1h et 5h, les motocyclistes de la brigade mobile de Saint-Paul et de la brigade mobile de la Rivière-Saint-Louis, renforcés des personnels de la réserve opérationnelle, ont mis en place un dispositif de contrôle des flux sur le secteur de l’Hermitage à Saint-Gilles-les-Bains. Au cours de cette opération, 19 conduites addictives ont été constatées et 7 véhicules ont pris la direction de la fourrière.Faisant suite à l'accident mortel ayant coûté la vie à deux personnes, le 1 janvier 2023 sur la RN.2 à Piton-Ste-Rose, une opération "Retour sur les lieux du drame " s’est déroulée ce dimanche matin entre 7h et 9h30, sur les lieux de l’accident. Les militaires de la brigade territoriale autonome de Sainte-Rose, renforcés par les motocyclistes de la brigade mobile de Saint-Benoit, ont constaté 25 infractions dont 2 conduites sous l’emprise de stupéfiants, 2 défauts d’assurance, 17 excès de vitesse et 4 infractions diverses concernant les équipements. Trois véhicules ont été placés en fourrière administrative.