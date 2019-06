Rendez-vous au Saint-Paul e-Sport Challenge 2019

Le “Saint Paul E-Sport Challenge” est de retour pour sa 3ème édition ! Au programme cette année : tournois, animations, stands, retrogaming.Vous pourrez vous confronter aux meilleurs joueurs de Fifa 19, Fortnite, Mario Kart ou encore Super Smash Bros. Vous pourrez également profiter des animations prévues autour du monde virtuel et du monde numérique : Médiabus, musique informatique, programmation robotique, démonstration et initiation autour de l’impression 3D, retrogaming en accès libre, Just Dance (Pegi3), animations autour de l’univers de Star Wars, animation drone au front de mer sur la place du débarcadère.Rendez-vous le 6 juillet de 9h à 17h à Lespas Culturel Leconte de Lisle.