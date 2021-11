Rendez-vous artistique au Parc Arc-En-Ciel de Plateau Caillou du 6 novembre au 4 décembre

Ouverte à tout public du mardi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h à 16h et le samedi de 9h à 12h, l’exposition « Comme sur du papier, Remix » du Fonds Régional d’Art Contemporain, pose son container itinérant au Parc Arc-En-Ciel de Plateau Caillou. Le FRAC nous invite à « Bat Karé » à travers les réalisations de talentueux plasticiens tels Léa ASSAM, Olivier DEBRÉ, Gabrielle MANGLOU, Barthélémy TOGUO et bien d’autres encore. Des œuvres qu’a pu apprécier l’adjointe Carole LEVENEUR, en amont de l’ouverture au public ce samedi 06 novembre dès 9h. La ville de Saint-Paul et Le FRAC, œuvrent pour que tous les publics puissent s’approprier la Culture au sens large. Laissez-vous tenter par cette découverte tout en veillant à respecter la réglementation sanitaire en vigueur.