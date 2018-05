Rendez-vous à la déchetterie de Plateau-caillou ce samedi 5 mai

Une petite scénette a été jouée cet après-midi à Plateau Caillou par les médiateurs événementiels du TCO annonçant l’événement « Déchetterie en Fête » qui se tiendra ce samedi 5 mai à la déchèterie, à proximité du gymnase de Plateau Caillou.



Vous pourrez rapporter vos petits matériels électriques ou électroniques en panne (lampe, radio, sèche-cheveux, …) pour leur donner une nouvelle vie avec l’atelier « Réparali Kafé ». Un espace « jardin au naturel » sera aussi mis en place avec une partie permaculture ainsi que plein d’autres animations sur les thèmes du tri et du recyclage.



Rendez-vous donc le samedi 5 mai de 9h à 16h à la « Déchetterie en Fête » de Plateau Caillou pour un programme à la fois ludique et pédagogique. Toutefois, les enfants doivent impérativement être accompagnés d’un adulte pour pouvoir accéder au site. Notons également la présence, sur la place du marché de Plateau Caillou ce mercredi 02 mai, des « Rencontres alternatives » qui ont préparé un atelier dédié au bricolage fait exclusivement à partir de quelques matériaux en bois récupérés à la maison, de quoi sensibiliser les plus jeunes au réemploi et à la récupération.