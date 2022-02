Rendez-vous à la déchèterie éphémère de La Plaine – Bois-de-Nèfles ce samedi 26 février 2022

Ce samedi 26 février 2022, la déchèterie éphémère du TCO située à La Plaine – Bois de Nèfles sera ouverte conformément au calendrier diffusé Vous pouvez y apporter vos déchets végétaux , vos encombrants et vos Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE ou D3E) , de 8h à 12h.La déchèterie éphémère est à proximité du parking du collège Jules Solesse.Elle est ouverte tous les 4e samedis du mois de 8h à 12h.Nous vous rappelons que les déchèteries fixes sont à votre disposition également 7 jours sur 7.► Retrouvez cette actualité sur www.tco.re ----------------------------------------------------------------Nous vous remercions par avance pour vos relais d’information et vous souhaitons une bonne journée.