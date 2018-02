Rendez-vous à la brocante de Saint-Paul ce dimanche

S’il y a un lieu à ne pas manquer ce weekend, c’est bien la Chaussée Royale. La ville de Saint-Paul organise une nouvelle brocante sous le signe de la bonne ambiance et de la générosité ce dimanche 11 février. Cette deuxième brocante reçoit le soutien de la Région et de la mairie de Saint-Paul. Le but étant de soutenir cet événement à la fois social et convivial. Ils tendent ainsi à dynamiser le centre-ville, l'Ouest et de manière encore plus générale, l'île entière.



C'est Tienbooo Communication qui est à l'origine de ce nouvel événement. Il a eu l'idée de ce concept de brocantes populaires à La Réunion dès 1999, pour que toutes les reliques qui encombrent garages et maisons trouvent de nouveaux propriétaires. L'idée est d'offrir une seconde vie à de vieux objets et d'éviter qu'ils finissent au beau milieu des paysages réunionnais.



Jusqu'à 300 brocanteurs sont attendus sur le parking de la Chaussée Royale, dès 4h du matin. Les stands seront en place jusqu'aux alentours de 13h. Pour les vendeurs intéressés, pas besoin de réserver. L'installation se fera jusqu'à 8h du matin, au prix de 10 euros l'emplacement de 10 m2. Pour les autres, il ne reste plus qu'à vous donner rendez-vous dans l’Ouest pour une balade dominicale incontournable. Espaces verts, scène musicale, animations pour les enfants ou encore un endroit pour se restaurer, le parking de la Chaussée Royale a tout bon. Cette brocante aura désormais lieu tous les deuxièmes dimanches de chaque mois.